Синоптики дали прогноз на начало недели

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине сохранится теплая погода

Погода в Украине в период с 14 по 17 октября будет преимущественно солнечной и теплой на всей территории, температура воздуха будет держаться в пределах +20 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского Гидрометцентра.

14 октября

По данным украинских синоптиков, неделя начнется с малооблачной и теплой погоды. Осадков в понедельник не прогнозируют. Температура воздуха днем будет колебаться от +18 до +23 градусов. Ночью в восточных, центральных и северных областях ожидается от +8 до +10. На юге и западе ночью будет теплее, до +12...+14 градусов.

15 октября

Во вторник в Украине также стоит ожидать солнечной и теплой погоды. Температура воздуха днем продолжит удерживаться в пределах +18...+23 градусов. Ночью прогнозируется от +7 до +10 в центральных, восточных и северных областях. В южных и западных - от +10 до +14.

16 октября

В среду в Украине будет солнечно. Днем столбики термометров покажут в среднем +19..+21 градус. Ночью ожидается от +8 до +11 на всей территории страны. Осадки не прогнозируются.

17 октября

В четверг продолжит сохраняться солнечная и теплая погода. Однако температура воздуха днем, несмотря на солнце, понизится до +17...+19, в северных областях до +16...+18. Ночью во всех областях страны прогнозируется от +8 до +10 градусов.

Напомним, ранее в Гидрометцентре сообщали, что сегодня, 13 октября, в Украине будет преобладать солнечная и теплая погода. Температура днем прогнозировалась в пределах +18...+22 градусов. В Киеве также будет тепло, днем столбики термометров покажут до +20 градусов.