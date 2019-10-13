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В Украине ожидается туман

Новости » Общество    13.10.2019 - 15:25
В Украине ожидается туман
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ночью и утром в южных, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях ожидается туман

Погода в Украине завтра, 14 октября, ухудшится, ожидается туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского Гидрометцентра.

Сообщается, что 14 октября ночью и утром в южных, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях ожидается туман, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).

Напомним, с воскресенья, 13 октября, по вторник, 15 октября, в Запорожской, Донецкой, Одесской, а также большинстве районов Черкасской и Кировоградской областей будет преобладать чрезвычайная пожарная ситуация.

Кроме того, ранее в Украинском Гидрометцентре сообщали, 13 октября в Украине будет преобладать солнечная и теплая погода. Температура днем прогнозировалась в пределах +18 +22 градусов. В Киеве будет тепло, днем столбики термометров поднимутся до +20 градусов.

Также синоптик Наталья Диденко дала прогноз на 14 октября. По ее словам, завтра в Украине будет без осадков и солнечно. Температура воздуха прогреется до +23. При этом она отметила, что со следующей недели в Украине начнется бабье лето.

Синоптик сообщила о приходе бабьего лета Синоптики дали прогноз на начало недели
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