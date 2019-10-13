Синоптик сообщила о приходе бабьего лета

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В течение дня температура воздуха в Киеве составит около +20

В понедельник, 14 октября, погода в Украине будет без осадков, преимущественно солнечная, температура +23. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко в Facebook.

По ее данным, завтра, на Покров, в День защитника Украины, повсюду ожидается сухая преимущественно солнечная погода. Температура воздуха в течение дня составит +18 +23 градуса, ночью температура снизится до +7 +13 градусов.

В Киеве будет ясно и тепло. В течение дня температура воздуха составит около +20 градусов.

Кроме того, синоптик сообщила, что со следующей недели в Украине начинается бабье лето.

Значна частина континентальної Європи, вкупочці з Україною, обрамлена віночком дощів, вітрів та прохолоди Атлантики й... Опубліковано Наталкою Діденко Неділя, 13 жовтня 2019 р.

Напомним, ранее в Украинском Гидрометцентре сообщали, что 13 октября в Украине будет преобладать солнечная и теплая погода. Температура днем прогнозировалась в пределах +18 +22 градусов. В Киеве будет тепло, днем столбики термометров поднимутся до +20 градусов.

Кроме того, с воскресенья, 13 октября, по вторник, 15 октября, в Запорожской, Донецкой, Одесской, а также большинстве районов Черкасской и Кировоградской областей будет преобладать чрезвычайная пожарная ситуация.

Ранее РБК-Украина сообщало, что синоптик Наталка Диденко прогнозировала потепление 13 октября. По данным синоптика, сегодня в Украине будет солнечно. Температура воздуха в течение дня составит +18...+23 градуса. В Киеве сегодня также будет солнечно и тепло. Температура воздуха в столице поднимется до +20 градусов.