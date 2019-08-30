Площадка перепалок и троллей: Порошенко и Шуфрич "схлестнулись" в Раде (видео)

Петр Порошенко и Нестор Шуфрич устроили словесную перепалку в первый рабочий день Верховной Рады 9 созыва. В сети появилось соответствующее видео "обмена любезностями".

Экс-президент, нардеп и лидер "Европейской солидарности" назвал бывшего "регионала", а ныне депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь" представителем пятой колонны Кремля. Перед этим глава комитета по свободе слова перефразировал известную фразу древнеримского сенатора Катона и пожелал новому генпрокурору Украины занятся расследованием в отношении Порошенко.

"Я не хочу уподобиться Катону Старшему, сенатору римского сената, который завершал каждое свое выступление словами "Карфаген должен быть разрушен". Через 30 дней после сегодняшнего дня господин генеральный прокурор, я обещаю, что каждое свое выступление буду завершать словами "А Петр Порошенко среди нас"", - заявил Шуфрич.

Нестор Шуфрич (Фото: РБК-Украина)

Также скандальный нардеп пожелал "плодотворного сотрудничества" со всеми уполномоченными на то органами следствия, "реализовать надежды людей по расследованию и завершению тех дел, окончания которых ожидает общество".

"Еще раз, желая успеха всей вашей команде, потому что вы действительно команда, я вынужден вспомнить и о безумной ответственность. Пусть от вашей работы выигрывает каждый украинец и Украина в целом", - закличил Шуфрич.

Порошенко попросил реплику и ответил экс-"регионалу", что его мнение его не интересуют, однако призвал в парламенте не заниматься голословием.

"Я еще раз подчеркиваю, уважаемые господин президент, господин председатель, приглашенные, будущий генпрокурор. На сегодняшний день мы не должны превращать Верховную Раду в площадку перепалок и троллей", - заявил бывший президент.

Петр Порошенко (Фото: РБК-Украина)

Также он раскритиковал ОПЗЖ и назвал эту политсилу "оккупационной платформой".

"Меня не интересует мнение господина Шуфрича, кого и о чем он будет спрашивать, как представителя оккупационной платформы, меня не интересует мнение пятой колонны Кремля в этом зале. Их не должно здесь быть, но впервые я среагировал на представительство "Слуги народа", и я очень рассчитываю на то, чтобы проукраинские силы строили украинское государство, и вели страну в Европейский союз и НАТО. Я думаю, что это движение нас точно объединит", - завершил свою реплику Порошенко.

Порошенко и Шуфрич устроили в Раде словесную перепалку (Видео: YouTube / AngeL)

Напомним, что избрание ранее Порошенко назвал назначение Шуфрича на должность главы комитета по вопросам свободы слова издевательством и неуместным по отношению к журналистскому сообществу, журналистике и базовому принципу права на свободу слова.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский не сдержал эмоции и нецензурно выругался в Верховной Раде при голосовании за основу в первом чтении за законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов. Этот момент попал на видео.