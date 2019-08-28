Заместителем главы комитета по свободе слова стал депутат от "Слуги народа"

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Евгения Брагаря назначили заместителем главы комитета

Подготовительная депутатская подгруппа проголосовала за изменение квот в комитете по вопросам свободы слова, а также за назначение заместителем председателя комитета новоизбранного депутата от партии "Слуга народа" Евгения Брагаря. Об этом заявил председатель подготовительной депутатской группы Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Согласно решению депутатской подгруппы количество квот в комитете по вопросам свободы слова уменьшилось до 5 человек. Из них 4 должности имеют представители "Слуги народа", еще одна у "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"Предлагаю поставить на голосование избрание Евгения Брагаря на должность заместителя председателя комитета по вопросам свободы слова. Решение принято", - сообщил Разумков.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что комитет по вопросам свободы слова возглавит народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич. Заместителем главы комитета должна была быть Алена Шкрум.

Также сообщалось, что в повестке дня первого заседания Верховной Рады - назначение нового премьер-министра. Заседание пройдет в четверг 29 августа.