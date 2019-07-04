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Дематюкация языка: Супрун рассказала, почему материться полезно для здоровья

STYLERЖизнь    04.07.2019 - 07:11
Дематюкация языка: Супрун рассказала, почему материться полезно для здоровья
Супрун рассказала о пользе ненормативной лексики (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Супрун сделала пост в соцсети после законопроекта Богомолец о запрете мата

Уляна Супрун отреагировала на законопроект о запрете матерных слов. По ее словам, наука имеет немало аргументов "за" ненормативную лексику. Об этом и. о. министра здравоохранения написала на своей странице в Facebook.

Супрун отметила, что точно подобранные матерные слова, которые лучше всего передают наше отношение к ситуации, и не направлены на то, чтобы оскорбить собеседника, полезны для здоровья. По данным исследований, именно такая ругань и применяется в быту чаще всего.

Если человек реагирует нецензурной лексикой на сложную ситуацию, а не на другого человека, то он чувствует облегчение. При этом ругательства способствуют уменьшению боли, они усиливают сердцебиение и повышают болевой порог.

Дематюкация языка: Супрун рассказала, почему материться полезно для здоровья

Супрун рассказала о пользе ненормативной лексики (коллаж: facebook.com/ulanasuprun)

Супрун подчеркнула, что нецензурную лексику необходимо использовать в экстраординарных ситуациях, а не постоянно. Потому что мозг привыкнет к этому и тогда, ругань уже не будет приносит облегчение.

Угнетение эмоций на протяжении длительного времени связано с такими болезнями, как рак и гипертония. Кроме этого, люди, которые должны улыбаться клиентам на рабочем месте, после работы чаще напиваются. Подавление своих настоящих эмоций и принуждение к позитиву истощает психику человека.

Считается, что люди оптимизировали животную реакцию вопля, которая возникает при боли и страхе, на брань в обществе.

Супрун отметила, что употребление ненормативной лексики в общении часто указывает на близость людей и хороший эмоциональный контакт между ними. Когда коллеги начинают между собой материться, значит, они стали командой. При этом мат в официальных речах воспринимается как некомпетентность.

Напомним, что Уляна Супрун рассказала украинцам о необходимости отказаться от пластика.

Ранее сообщалось о том, что Супрун рассказала, когда семейный врач может отказаться от своего пациента.

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