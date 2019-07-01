Доктор может отказаться от пациента: Супрун сделала важное заявление

Уляна Супрун рассказала, когда семейный врач может отказаться от своего пациента
Уляна Супрун решила на этот раз поделиться с украинцами информацией о том, в каких случаях семейный врач может разорвать договор с пациентом. Единственное - человека ни при каких обстоятельствах не могут лишить медицинской помощи, сообщила эксперт на своей странице в Facebook.
Она сообщила, в каких именно случаях врач может отказаться вести пациента:
Супрун отметила, что важно понимать, что врач не несет ответственности за здоровье пациента, если тот отказывается от медицинских рекомендаций или нарушает установленный режим. В то же время, нельзя отказать в оказании медицинской помощи пациенту, если это может привести к смерти или другим серьезным проблемам со здоровьем.
Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)
Также врач может отказать пациенту в медицинском обслуживании, если у медика уже подписано определенное количество деклараций.
Для терапевта - это 2000, семейного врача - 1800, педиатра - 900. С 2019 года врачи могут заключать и больше деклараций. В каждом медучреждение это количество свое.
Единственное, что медик не может отказаться заключать декларацию с пациентом из-за места регистрации, места проживания, возраста, пола, социального статуса, истории болезни пациента, отсутствия паспорта или из-за того, что человек является внутренним переселенцем.
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