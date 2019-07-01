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Доктор может отказаться от пациента: Супрун сделала важное заявление

STYLERЖизнь    01.07.2019 - 15:59
Доктор может отказаться от пациента: Супрун сделала важное заявление
Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Уляна Супрун рассказала, когда семейный врач может отказаться от своего пациента

Уляна Супрун решила на этот раз поделиться с украинцами информацией о том, в каких случаях семейный врач может разорвать договор с пациентом. Единственное - человека ни при каких обстоятельствах не могут лишить медицинской помощи, сообщила эксперт на своей странице в Facebook.

Она сообщила, в каких именно случаях врач может отказаться вести пациента:

  • Если человек нарушает рекомендации медика, нарушает режим, не является вовремя на прием, а также пребывает в состоянии алкогольного опьянения. Также больному нельзя "убегать" с лечения из стационара или являться на работу больным.
  • Если пациент нарушает правила внутреннего распорядка медучреждения. Эти правила определяют права и обязанности, когда он или она обращается за медицинской помощью, а также во время пребывания в больнице. Чаще всего речь идет о запрете курения в медучреждении и соблюдение режима тишины. Правила утверждает главный врач медучреждения, и они должны быть в свободном доступе. В обоих случаях обязательное условие, при котором врач может отказаться от ведения пациента - его здоровью и жизни ничегоне угрожает. Также все нарушения должны быть зафиксированы документально, а нормальное состояние человека подтверждено.

Супрун отметила, что важно понимать, что врач не несет ответственности за здоровье пациента, если тот отказывается от медицинских рекомендаций или нарушает установленный режим. В то же время, нельзя отказать в оказании медицинской помощи пациенту, если это может привести к смерти или другим серьезным проблемам со здоровьем.

Доктор может отказаться от пациента: Супрун сделала важное заявлениеСкриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Также врач может отказать пациенту в медицинском обслуживании, если у медика уже подписано определенное количество деклараций. 

Для терапевта - это 2000, семейного врача - 1800, педиатра - 900. С 2019 года врачи могут заключать и больше деклараций. В каждом медучреждение это количество свое.

Единственное, что медик не может отказаться заключать декларацию с пациентом из-за места регистрации, места проживания, возраста, пола, социального статуса, истории болезни пациента, отсутствия паспорта или из-за того, что человек является внутренним переселенцем.

Как ранее мы писали, Супрун сообщил, что жара не подходит для того, чтобы загорать, поскольку ультрафиолет негативно влияет на состояние кожи.

Также мы сообщали, что Комаровский дал советы, как избежать случайного проглатывания ребенком батареек.

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