Погана мати: Супрун різко висловилася про декретну відпустку для жінок

Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

Уляна Супрун вважає, що жінкам потрібно давати не тривалий декрет, а можливість поєднувати кар'єру і материнство

Уляна Супрун поділилася своїм ставленням на тему гендерної рівності. В. о. глави МОЗ вважає, що лідерство не має статі, а всі розмови про співвідношення чоловіків і жінок на керівних посадах - це лише статистика, яка не має відношення до рівності статей. Про це чиновник розповіла на своїй Facebook-сторінці.

За словами Уляни Супрун, гендерна рівність - це, коли жінки, так само, як чоловіки, природно заходять на різні посади, без обов'язкового квотування. До того ж, жіноче лідерство в Україні є синонімом серйозних викликів, і потрібно ще багато роботи, щоб воно стало фактором соціального та економічного розвитку.

Для того, щоб жінка мала можливість повноцінного особистісного та професійного розвитку, необхідно насамперед відійти від стереотипу, що жінка, яка повертається до роботи, якомога раніше після народження дитини - це погана мати.

"Таких жінок часто засуджують за те, що вони замість цілодобового догляду за дитиною вибирають кар'єру і саморозвиток. Так, ніби ці поняття повністю виключають одне одного", - пише Супрун.

В нашій країні як і раніше працюють такі радянські "жіночі пільги", як можливість піти в декрет на 70 робочих днів до пологів і 56 після. А також взяти відпустку "по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку". Але Уляна Супрун вважає, що така система вже віджила себе, і необхідно створювати умови, коли жінка може повноцінно самореалізуватися паралельно з материнством.

Супрун висловилася про декретну відпустку та гендерну рівність (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Подібна практика вже давно працює в розвинених західних країнах, де існують виплати на послуги няні, облаштування дитячих кімнат з належним доглядом на підприємствах і в органах державної влади, а також соціальні послуги з психологічної підтримки матерям.

В нашій країні, пише Супрун, вже був зроблений перший крок у цьому напрямку. Це запуск програми "Муніципальна няня", при якій батьки отримують щомісячну компенсацію на послуги няні.

До того ж, рівними між чоловіком і жінкою повинні бути і звичайні буденні речі, такі як розподіл часу з дітьми, закупівля продуктів, приготування їжі та інші рутинні речі, які в реальному житті віднімають багато часу, якщо робити їх самому або самій.

"Жінки сильніше, ніж думають чоловіки. Варто згадати жінок-військових, які воюють на Сході, волонтерок і активісток, які виконують начебто небезпечну чоловічу роботу. Або тих жінок, які не боялися висловити свою позицію, не йшли на компроміси зі злом і боролися за правду - як Катя Гандзюк", - пише Уляна Супрун.

В. о. міністра охорони здоров'я резюмувала, що кожен з нас насамперед людина, характер і здібності якої залежать від зусиль над собою, пріоритетів, цінностей і цілей, які вона собі ставить, а зовсім не від статі.

Нагадаємо, Уляна Супрун розповіла українцям про необхідність відмовитися від пластику.

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