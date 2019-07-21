Плевать на свое тело: Меган Маркл отказывается бороться с лишним весом

Меган Маркл набрала пару лишних кило, которые приобрела за время беременности. Как на фигуру супруги реагирует Гарри - неизвестно, однако поклонники убеждены, что герцогиня должна сесть на диету.

В последнее время в адрес Сассекской все чаще звучат насмешки в соцсетях. Жену принца Гарри упрекают за лишний вес, однако есть и защитники, которые полагают, что Маркл не обязана следовать прихотям общественности.

"Я видела много твитов о ее весе. Но Меган чувствует себя комфортно, она выглядит просто невероятно. Так приятно, что она наслаждается собой и семьей, а не беспокоится о своем теле", - написала одна из поклонниц.

Меган Маркл впервые вышла на публику со своим сыном Арчи (фото: instagram.com/harry_meghan_sussex)

Если Меган все-таки уступит давлению общественности и решит похудеть, то предпочтет вегетарианское питание о котором рассказывала журналистам в одном из интервью.

Ранее Меган Маркл обогатила королевскую семью на крупную сумму. За последний год выручка с продаж сувениров с символикой британской монархии увеличилась на 3,5 миллиона фунтов стерлингов (4,4 миллиона долларов)

Мы писали о том, что у Меган Маркл начались проблемы со здоровьем после рождения первенца.

Также сообщалось о том, что Меган Маркл и принц Гарри со скандалом крестили Арчи в Виндзорском замке в часовне Святого Георгия.