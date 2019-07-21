Плювати на своє тіло: Меган Маркл відмовляється боротися із зайвою вагою

Меган Маркл набрала пару зайвих кіло, які придбала за час вагітності. Як на фігуру дружини реагує Гаррі - невідомо, однак прихильники переконані, що герцогиня повинна сісти на дієту.

Останнім часом в адресу Сассекскої все частіше звучать глузування в соцмережах. Дружину принца Гаррі дорікають за зайву вагу, проте, є й захисники, які вважають, що Маркл не зобов'язана слідувати примхам громадськості.

"Я бачила багато твітів про її вагу. Але Меган відчуває себе комфортно, вона виглядає просто неймовірно. Так приємно, що вона насолоджується собою і сім'єю, а не турбується про своє тіло", - написала одна з прихильниць.

Меган Маркл вперше вийшла на публіку зі своїм сином Арчі (фото: instagram.com/harry_meghan_sussex)

Якщо Меган все-таки поступиться тиску громадськості і вирішить схуднути, то віддасть перевагу вегетаріанському харчуванню про яке розповідала журналістам в одному з інтерв'ю.

Раніше Меган Маркл збагатила королівську сім'ю на велику суму.

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