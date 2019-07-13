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Меган Маркл обогатила королевскую семью на крупную сумму: что произошло

STYLERПерсоны    13.07.2019 - 11:15
Меган Маркл обогатила королевскую семью на крупную сумму: что произошло
Меган Маркл (фото: GettyImages)

Герцогиня Сассекская принесла в семью миллионы фунтов

Меган Маркл принесла королевской семье крупную сумму денег. Обусловлено подобное заявление тем, что за последний год выручка с продаж сувениров с символикой британской монархии увеличилась на 3,5 миллиона фунтов стерлингов (4,4 миллиона долларов). Об этом портал Express.

Продажа подарочной продукции принесла королевской семье 21,7 миллиона фунтов стерлингов (27 миллионов долларов) за последние 12 месяцев. Также был побит рекорд по количеству туристов, которые посещали дворцы. За год их число увеличилось с 2,96 миллиона до 3,3 миллиона человек.

Меган Маркл обогатила королевскую семью на крупную сумму: что произошлоМеган Маркл (фото: GettyImages)

Директор Коллекционного королевского фонда Тим Нокс утверждает, что интерес к королевской семье возрос после того, как Меган Маркл стала супругой принца Гарри и родила ему Арчи.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри решили рискнуть сыном.

Мы сообщали, что не так давно Меган Маркл решила сменить обручальное кольцо, которое ей подарил принц Гарри во время помолвки два года назад. 

Мы писали, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон должны придерживаться определенных правил лексики, однако это далеко не всегда выходит у герцогинь

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