Еще немного и сломается: Меган Маркл на грани нервного срыва

Меган Маркл на грани депрессии (Коллаж РБК-Украина)

Меган Маркл осталась одна в борьбе против шквала критики

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, находится на грани нервного срыва. Такое мнение высказала королевский эксперт Виктория Арбитр. Она считает, что тактика, которую выбрали члены королевской семьи в ответ на критику поведения герцогини, не работает и все это создает дополнительное давление на Меган Маркл.

Меган Маркл, по словам Арбитер, осталась одна в своей борьбе против травли со стороны прессы. Королевская семья использует классическую стратегию против критики, такую же, как используют голливудские звезды – не обращают внимания на постоянные статьи в прессе. Однако голливудских звезд защищают пресс-службы, а вот у Меган Маркл в сети есть только поклонники.

Сейчас, после рождения первенца, сына Арчи, в жизни Меган Маркл может наступить переломный момент и после нескольких выходов в свет, на герцогиню Сассекскую снова кинулись таблоиды.

Пресса обговаривала ее первый выход в свет с новорожденным ребенком и многим не понравилось, как Меган Маркл при этом выглядела.

Меган Маркл впервые вышла на публику со своим сыном Арчи (фото: instagram.com/harry_meghan_sussex)

Также скандальным стал ее выход на Уимблдон, где она болела за свою подругу Серену Уильямс в компании двух подруг и нескольких телохранителей. Герцогиню и ее подруг запретили фотографировать, а вокруг них в королевской ложе освободили все кресла.

Меган Маркл и Кейт Миддлтон (Getty Images)

"Даже при всей любви ее американских фанатов, существует мнение, что принято недостаточное количество мер для ее защиты — в какой-то момент задаешься вопросом о том, в какой момент она сломается", - считает Виктория Арбитр.

Она считает, что раздражение Меган Маркл связано с тем, что все остальные члены королевской семьи придерживаются старого принципа "никогда не жалуйся, никогда не объясняй", хотя они могли бы заступиться за нового члена семьи и выступить с каким-нибудь публичным заявлением.

Видимо, именно поэтому герцогиня Сассекская не сдержалась и призналась Фареллу Уильямсу на премьере нового "Короля Льва", что у нее далеко не все в порядке.

Напомним, ранее мы писали о том, что у Меган Маркл начались проблемы со здоровьем после рождения первенца.