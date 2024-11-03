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Плацинда з гарбузом: рецепт стародавнього українського смаколика

Неділя 03 листопада 2024 07:45
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Плацинда з гарбузом: рецепт стародавнього українського смаколика Плацинду можна приготувати з гарбузом (скриншот / Українська Кухня Кращі Традиції)
Автор: Людмила Рябухіна

Плацинда або плачинда - тонка паляничка з листкового прісного тіста. Часто такий український пиріг готували з солоним сиром та зеленню, але нерідко й з солодким гарбузом.

Про те, як готувати плацинду з гарбузом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Українська Кухня Кращі Традиції".

Що потрібно для плацинди з гарбузом

Для того, щоб приготувати плацинду з гарбузом, треба такі інгредієнти:

  • борошно - 1150-1200 г
  • яйця - 3 шт.
  • гарбуз - 1 кг
  • молоко - 500 мл
  • масло - 400 г
  • сметана - пів стакана
  • цукор - 200 г
  • сіль - дрібка
  • олія - 1-2 ст. л.

Як готувати плацинду з гарбузом

Готувати тісто для плацинди дуже просто - спершу розбийте в глибоку миску яйця, додайте сіль та збийте інгредієнти до однорідної консистенції. Після цього додайте сметану та молоко.

Розтопіть 300 г вершкового масла та охолодіть його, щоб воно було рідким, але не гарячим. Влийте масло в яєчну суміш та ретельно перемішайте всі інгредієнти.

Додайте до рідини у декілька етапів просіяне борошно та замісіть еластичне тісто. Для цього масу потрібно вимішувати не менше 10 хвилин.

Покладіть тісто в посуд, накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник на годину. Тим часом приготуйте начинку. Для цього гарбуз потрібно почистити від шкірки та насіння, а потім натерти на великій тертці.

Охолоджене тісто розділіть на шість частин, розкачайте кожну на тонкий лист квадратної форми. Викладіть в центр рівномірним шаром гарбузову начинку та присипте її 1 ч. л. цукру.

Плацинда з гарбузом: рецепт стародавнього українського смаколика

Як готувати плачинду з гарбузом (скриншот / Українська Кухня Кращі Традиції)

Потім з'єднайте кути плацинди, трохи відтягуючи тісто. Пиріг має бути схожим за формою на конверт.

Плацинда з гарбузом: рецепт стародавнього українського смаколика

Як загорнути начинку плачинди (скриншот / Українська Кухня Кращі Традиції)

Змастіть деко для випікання олією, а плацинди - рештою вершкового масла, попередньо розтопивши його. Розігрійте духовку до 160 градусів і випікайте плацинди з гарбузом протягом 30-35 хвилин до золотистої скоринки пирога.

До речі, раніше ми писали про те, як готувати палюшки з сиром з мачанкою.

Читайте також, як готувати пряжені пундики з салом.

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