Пряжені пундики з салом: простий рецепт ласощів з Полтавщини
Пундики - пласкі пиріжки, які смажили на пательні в смальці чи олії. Потім їх викладали стовпчиком, додаючи засмажку з сала та цибулі та неодмінно їли гарячими.
Про те, як готувати пряжені пундики з Полтавщини, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Всесвіт Рецептів".
Що потрібно для пряжених пундиків
Для того, щоб приготувати пряжені пундики з Полтавщини, треба такі інгредієнти:
- борошно - 500 г
- яйце - 1 шт.
- цибуля - 2 шт.
- сало - 150 г
- кефір - 300 мл
- цукор - 1/2 ч. л.
- сода - 1/2 ч. л.
- сіль - 1/2 ч. л.
- олія - для смаження
Як готувати пряжені пундики
Готувати тісто на пундики дуже легко. Розбийте в глибоку миску яйце та збийте його вінчиком. Потім додайте цукор та сіль, а також влийте кефір.
Раніше замість кефіру використовували кисле молоко, але з часом інгредієнт стали замінювати на більш доступний. До того ж використання кефіру полегшує процес приготування пундиків загалом.
Для того, щоб пундики були пишними, борошно просійте в окрему миску, додавши соду. Обережно влийте в борошно кефірну суміш та вимішайте тісто.
Готове тісто залиште відпочити на 15-20 хвилин, накривши посуд рушником. Тим часом приготуйте засмажку.
Для цього сало потрібно нарізати на маленькі кубики та обсмажити його на пательні до шкварок.
Як готувати засмажку для пундиків (скриншот / Всесвіт Рецептів)
Очистьте цибулю, наріжте її кільцями або кубиками та додайте до шкварок. Присмажте цибулю до золотистого кольору та перекладіть засмажку в інший посуд.
Розділіть тісто на 12 частин та розкачайте кожну на корж діаметром 10-12 см, завтовшки 3-4 мм. Обсмажте пундики в олії до рум'яної скоринки з кожного боку.
Як смажити пундики (скриншот / Всесвіт Рецептів)
Перекладіть пундики на застелене пергаментом деко, склавши їх стовпчиками з трьох коржів. Засмажку потрібно покласти між пундиками.
Як викладати пундики (скриншот / Всесвіт Рецептів)
Розігрійте духовку до 130-140 градусів та випікайте пундики протягом 6-7 хвилин.
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