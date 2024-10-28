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Пряжені пундики з салом: простий рецепт ласощів з Полтавщини

Понеділок 28 жовтня 2024 07:45
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Пряжені пундики з салом: простий рецепт ласощів з Полтавщини Пряжені пундики - ласощі з Полтавщини (скриншот / Всесвіт Рецептів)
Автор: Людмила Рябухіна

Пундики - пласкі пиріжки, які смажили на пательні в смальці чи олії. Потім їх викладали стовпчиком, додаючи засмажку з сала та цибулі та неодмінно їли гарячими.

Про те, як готувати пряжені пундики з Полтавщини, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Всесвіт Рецептів".

Що потрібно для пряжених пундиків

Для того, щоб приготувати пряжені пундики з Полтавщини, треба такі інгредієнти:

  • борошно - 500 г
  • яйце - 1 шт.
  • цибуля - 2 шт.
  • сало - 150 г
  • кефір - 300 мл
  • цукор - 1/2 ч. л.
  • сода - 1/2 ч. л.
  • сіль - 1/2 ч. л.
  • олія - для смаження

Як готувати пряжені пундики

Готувати тісто на пундики дуже легко. Розбийте в глибоку миску яйце та збийте його вінчиком. Потім додайте цукор та сіль, а також влийте кефір.

Раніше замість кефіру використовували кисле молоко, але з часом інгредієнт стали замінювати на більш доступний. До того ж використання кефіру полегшує процес приготування пундиків загалом.

Для того, щоб пундики були пишними, борошно просійте в окрему миску, додавши соду. Обережно влийте в борошно кефірну суміш та вимішайте тісто.

Готове тісто залиште відпочити на 15-20 хвилин, накривши посуд рушником. Тим часом приготуйте засмажку.

Для цього сало потрібно нарізати на маленькі кубики та обсмажити його на пательні до шкварок.

Пряжені пундики з салом: простий рецепт ласощів з Полтавщини

Як готувати засмажку для пундиків (скриншот / Всесвіт Рецептів)

Очистьте цибулю, наріжте її кільцями або кубиками та додайте до шкварок. Присмажте цибулю до золотистого кольору та перекладіть засмажку в інший посуд.

Розділіть тісто на 12 частин та розкачайте кожну на корж діаметром 10-12 см, завтовшки 3-4 мм. Обсмажте пундики в олії до рум'яної скоринки з кожного боку.

Пряжені пундики з салом: простий рецепт ласощів з Полтавщини

Як смажити пундики (скриншот / Всесвіт Рецептів)

Перекладіть пундики на застелене пергаментом деко, склавши їх стовпчиками з трьох коржів. Засмажку потрібно покласти між пундиками.

Пряжені пундики з салом: простий рецепт ласощів з Полтавщини

Як викладати пундики (скриншот / Всесвіт Рецептів)

Розігрійте духовку до 130-140 градусів та випікайте пундики протягом 6-7 хвилин.

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