Палюшки з сиром та мачанкою: старовинний рецепт смачнющих галушок з картоплі

Палюшки схожі на ліниві вареники за формою та принципом виготовлення. Але цю страву української кухні готують з картопляного тіста, а начинку роблять як солоною, так і солодкою.

Про те, як готувати палюшки з сиром, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Що потрібно для палюшок з сиром

Для того, щоб приготувати галушки з картопляного тіста з сиром, треба ці продукти:

картопля - 1,5 кг

яйце - 2 шт.

сир кисломолочний - 500 г

крохмаль - 330 г

цибуля - 1 шт.

кріп - декілька гілочок

сметана - 230 г

масло - 80 г

сіль - до смаку

перець - до смаку

Як готувати палюшки з сиром

Спочатку потрібно відварити картоплю для тіста. Але перед відварюванням її достатньо лише помити. Шкірку слід знімати з вже готовою картоплі.

Після того, як картопля повністю охолоне, її перемелюють на м'ясорубці. Також можна використати картоплем'ялку.

До картоплі потрібно додати одне яйце, 30 г сметани (1 ст. л.), сіль та перець до смаку. Щоб палюшки тримали форму, у картопляне тісто потрібно додати 300 г крохмалю.

Борошно до палюшок не додають - це робить їх занадто щільними і несмачними. Щоб зробити начинку для палюшок, потрібно помити та подрібнити ножем кріп.

Після цього його потрібно додати до сиру, разом з 1 жовтком, сіллю та перцем до смаку.

Сирна начинка для палюшок (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Для того, щоб палюшки не прилипали до поверхні, її присипають крохмалем. Для однієї палюшки треба 1 ст. л. картопляного тіста, з маси формують кульку, яку потім розкатують.

На картопляну паляничку викладають 1 ч. л. сирної начинки і заліплюють краї.

Як зробити палюшки (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Приготуйте засмажку до палюшок, так звану мачанку. Очистьте і подрібніть цибулю, обсмажте її до розм'якшення в вершковому маслі. Потім влийте сметану, додайте сіль і доведіть мачанку до кипіння на маленькому вогні.

Готова мачанка з цибулі та сметани (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Налийте в велику каструлю воду, доведіть її до кипіння, додавши сіль. Обережно перекладіть в посуд палюшки, перемішайте, щоб вони не прилипли до стінок каструлі.

Як варити палюшки з картоплі (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

З того моменту, як палюшки спливуть, їх треба варити ще протягом 5 хвилин. Тоді перекладіть їх шумівкою в глибоку миску та полийте мачинкою.