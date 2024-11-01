Палюшки з сиром та мачанкою: старовинний рецепт смачнющих галушок з картоплі
Палюшки схожі на ліниві вареники за формою та принципом виготовлення. Але цю страву української кухні готують з картопляного тіста, а начинку роблять як солоною, так і солодкою.
Про те, як готувати палюшки з сиром, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".
Що потрібно для палюшок з сиром
Для того, щоб приготувати галушки з картопляного тіста з сиром, треба ці продукти:
- картопля - 1,5 кг
- яйце - 2 шт.
- сир кисломолочний - 500 г
- крохмаль - 330 г
- цибуля - 1 шт.
- кріп - декілька гілочок
- сметана - 230 г
- масло - 80 г
- сіль - до смаку
- перець - до смаку
Як готувати палюшки з сиром
Спочатку потрібно відварити картоплю для тіста. Але перед відварюванням її достатньо лише помити. Шкірку слід знімати з вже готовою картоплі.
Після того, як картопля повністю охолоне, її перемелюють на м'ясорубці. Також можна використати картоплем'ялку.
До картоплі потрібно додати одне яйце, 30 г сметани (1 ст. л.), сіль та перець до смаку. Щоб палюшки тримали форму, у картопляне тісто потрібно додати 300 г крохмалю.
Борошно до палюшок не додають - це робить їх занадто щільними і несмачними. Щоб зробити начинку для палюшок, потрібно помити та подрібнити ножем кріп.
Після цього його потрібно додати до сиру, разом з 1 жовтком, сіллю та перцем до смаку.
Сирна начинка для палюшок (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Для того, щоб палюшки не прилипали до поверхні, її присипають крохмалем. Для однієї палюшки треба 1 ст. л. картопляного тіста, з маси формують кульку, яку потім розкатують.
На картопляну паляничку викладають 1 ч. л. сирної начинки і заліплюють краї.
Як зробити палюшки (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Приготуйте засмажку до палюшок, так звану мачанку. Очистьте і подрібніть цибулю, обсмажте її до розм'якшення в вершковому маслі. Потім влийте сметану, додайте сіль і доведіть мачанку до кипіння на маленькому вогні.
Готова мачанка з цибулі та сметани (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Налийте в велику каструлю воду, доведіть її до кипіння, додавши сіль. Обережно перекладіть в посуд палюшки, перемішайте, щоб вони не прилипли до стінок каструлі.
Як варити палюшки з картоплі (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
З того моменту, як палюшки спливуть, їх треба варити ще протягом 5 хвилин. Тоді перекладіть їх шумівкою в глибоку миску та полийте мачинкою.
До речі, раніше ми писали про те, як готувати пряжені пундики з салом.
Крім цього, розповідали, як готувати курячі гомілки в гарбузі за рецептом Клопотенка.