Платити за світло можна менше. Як перейти на дешевший тариф

Споживачі можуть платити за електроенергію менше. Для цього потрібно перейти на двозонний чи тризонний тариф.

Про те, як це можна зробити і якою буде економія, читайте у матеріалі нижче.

Як вибрати вигідніший тариф

Споживачі можуть самостійно вирішити, на який тариф перейти - двозонний чи тризонний. Тоді платитимуть за електроенергію залежно від часу споживання. Найвигідніший тариф при користуванні світлом вночі.

Двозонні тарифи передбачають, що:

з 23:00 до 7:00 - вартість становить 1,32 грн за кВт/год (50% від повного тарифу)

з 7:00 до 23:00 - 2,64 гривні за кВт/год (повний тариф)

Тризонні тарифи передбачають, що:

з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 - 3,96 гривні за кВт/год (150% від повного тарифу)

з 7:00 до 8:00 та з 11:00 до 20:00 - 2,64 гривні за кВт/год (повний тариф)

з 23:00 до 7:00 - 1,06 гривні за кВт/год (40% від повного тарифу)

Як перейти на дешевший тариф

Для того, щоб перейти на інший тариф треба мати спеціальний лічильник. Купити його можна самостійно, або в оператора мереж. Ціни на такі прилади коливаються від 1,5 тис. до 3 тис. грн.

Перед покупкою варто уточнити у компанії, яка саме модель лічильника вам підійде. Окупиться такий девайс приблизно за пів року - рік, залежно від того, скільки сім'я використовує електроенергії.

Який алгоритм дій споживача:

подати заяву про зміну тарифу (для цього треба паспорт, ІПН та чинний договір на постачання електроенергії)

купити спеціальний лічильник

оплатити встановлення нового лічильника

викликати майстра для встановлення лічильника

Після усіх етапів споживачу потрібно користуватися у визначений час приладами, які найбільше споживають світла - бойлер, пральна машинка, посудомийка тощо. Це допоможе щомісячно економити від 300 грн.

Ціни на багатофазні лічильники коливають в межах 1,5-3 тис. грн (скриншот)