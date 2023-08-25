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Українці можуть отримувати бонуси за оплату комунальних послуг: що відомо

П'ятниця 25 серпня 2023 17:32
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Українці можуть отримувати бонуси за оплату комунальних послуг: що відомо Як отримати бонуси за оплату за електроенергію (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Українці, які відмовляться від паперових платіжок за електроенергію та перейдуть на електронні, зможуть отримувати за це щомісячно бонуси, які згодом можна конвертувати у грошову знижку.

Про це пише компанія YASNO.

Як отримати бонуси за оплату за світло

Електронні платіжки є повним аналогом паперових. Тому у компанії закликають відмовитись від друкованого варіанту, аби берегти дерева.

При цьому поширене твердження про те, що паперові платіжки треба зберігати протягом 3 років - є міфом. Важливою є квитанція про оплату, а не сама платіжка.

Кожен споживач електроенергії може легко відмовитись від паперових рахунків. Зробити це можна на сайті YASNO в два кроки.

Авторизуйтесь в своєму особистому кабінеті. Ось посилання:

Після цього поставте галочку у пункті "Обрати електронний рахунок".

"За це ми нараховуватимемо вам 10 бонусів щомісячно, які можна буде обмінювати на знижки та інші переваги нашої програми лояльності", - пояснюють у компанії.

Як і де можна використати бонуси

За активацію послуги компанія одразу нараховує 150 бонусів (одноразово). Тоді нараховують бонуси за вчасну оплату рахунків - усім, хто оплачує до 20 числа у розмірі від 100% і більше - 10% кешбеку йде бонусами щомісяця.

Ви можете обміняти бонуси на вигідні знижки на товари в магазині YASNO та у їхніх партнерів. Бонуси обмінюються в еквіваленті.

Українці можуть отримувати бонуси за оплату комунальних послуг: що відомоОсь так відбуваються нарахування бонусів (скриншот)

Які товари можна придбати:

  • розумний Watt
  • EcoFlow
  • вентилятори
  • водонагрівачі
  • зволожувачі повітря та іонізатори повітря
  • нічники, настільні лампи, годинники з підсвіткою
  • обігрівачі
  • портативні акумулятори
  • портативні сонячні панелі

Зважаючи на те, що усі експерти запевняють, що цьогоріч українців знову чекає важка осінь та зима через вимкнення електроенергії, багато хто уже почав скуповувати портативні зарядні станції, аби легше пережити цей період.

Раніше ми розповідали про те, які твердження про платіжки за світло є міфами.

Читайте також про те, що треба зробити, щоб не нараховувались платіжки за світло, якщо у квартирі ніхто не живе.

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комуналка Електроенергія