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Міфи про платіжки за світло, які має знати кожен українець

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П'ятниця 18 серпня 2023 14:53
Міфи про платіжки за світло, які має знати кожен українець Що треба знати українцям про паперові платіжки за світло (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Серед українців досі побутує багато міфів щодо паперових платіжок за світло, які насправді заважають споживачам електроенергії якісно вести документацію. Впевнені, ви теж із ними стикалися.

Про міфи розповіли у компанії YASNO.

Паперові рахунки треба зберігати три роки

Насправді не треба. Зараз всі розрахунки доступні онлайн, тобто в особистому кабінеті YASNO. Звіряйте платежі з комп’ютера чи телефона, а компанія й так зберігає їх у системі.

Паперовий рахунок потрібен, щоб довести, що оплата пройшла успішно

Насправді ж сам рахунок не є підтвердженням оплати, а от чек чи квитанція про оплату якраз його підтверджують.

Паперовий рахунок - це документ, а електронний - ні

"Отримавши послуги, ви дійсно маєте отримувати рахунок - він може бути паперовим або електронним. Електронний має ту ж силу, що і паперовий, тобто він такий же документ, як і надрукована квитанція", - пояснюють у компанії.

У YASNO також закликають берегти дерева й вибирати електронні рахунки замість друкованих. Це можна зробити в особистому кабінеті. Після цього компанія припинить надсилати паперові квитанції на пошту.

Чому у платіжках приходять "космічні" суми

Також нерідко у споживачів виникає питання, чому у платіжках приходять великі суми за спожиту електроенергію, якщо вони майже не "накрутили" світла за попередній період.

"Як правило, причина полягає у несвоєчасній передачі показань самим споживачем. Оператор системи розподілу щомісяця розраховує обсяг споживання кожного клієнта. Для цього від попередніх показань лічильника віднімають поточні - це і є кількість використаних кВт-годин. Якщо споживач повідомляє показання регулярно та вчасно, обсяг визначається завжди чітко. А ось за відсутності актуальних даних лічильника може бути суттєва похибка", - пояснюють у компанії YASNO.

У компанії наголосили, що навіть якщо ви не користувались світлом, то треба передати показники у поточному місяці. Інакше розрахують оплату за середньостатистичне споживання світла.

Раніше ми пояснювали, що треба зробити, щоб не нараховувались платіжки за світло, якщо у квартирі ніхто не живе.

Читайте також про те, що Нафтогаз змінює умови подачі даних лічильника.

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