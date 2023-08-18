Міфи про платіжки за світло, які має знати кожен українець

Серед українців досі побутує багато міфів щодо паперових платіжок за світло, які насправді заважають споживачам електроенергії якісно вести документацію. Впевнені, ви теж із ними стикалися.

Паперові рахунки треба зберігати три роки

Насправді не треба. Зараз всі розрахунки доступні онлайн, тобто в особистому кабінеті YASNO. Звіряйте платежі з комп’ютера чи телефона, а компанія й так зберігає їх у системі.

Паперовий рахунок потрібен, щоб довести, що оплата пройшла успішно

Насправді ж сам рахунок не є підтвердженням оплати, а от чек чи квитанція про оплату якраз його підтверджують.

Паперовий рахунок - це документ, а електронний - ні

"Отримавши послуги, ви дійсно маєте отримувати рахунок - він може бути паперовим або електронним. Електронний має ту ж силу, що і паперовий, тобто він такий же документ, як і надрукована квитанція", - пояснюють у компанії.

У YASNO також закликають берегти дерева й вибирати електронні рахунки замість друкованих. Це можна зробити в особистому кабінеті. Після цього компанія припинить надсилати паперові квитанції на пошту.

Чому у платіжках приходять "космічні" суми

Також нерідко у споживачів виникає питання, чому у платіжках приходять великі суми за спожиту електроенергію, якщо вони майже не "накрутили" світла за попередній період.

"Як правило, причина полягає у несвоєчасній передачі показань самим споживачем. Оператор системи розподілу щомісяця розраховує обсяг споживання кожного клієнта. Для цього від попередніх показань лічильника віднімають поточні - це і є кількість використаних кВт-годин. Якщо споживач повідомляє показання регулярно та вчасно, обсяг визначається завжди чітко. А ось за відсутності актуальних даних лічильника може бути суттєва похибка", - пояснюють у компанії YASNO.

У компанії наголосили, що навіть якщо ви не користувались світлом, то треба передати показники у поточному місяці. Інакше розрахують оплату за середньостатистичне споживання світла.