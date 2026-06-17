Трамп похвалив Україну за успіхи у війні з РФ

Українці "добре справляються" на фронті, попри те, що Росія є великою країною зі значно більшою армією.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report .

Американський лідер наголосив, що справи в українців "йдуть непогано".

"Росія - велика країна, з величезними, як ви знаєте, набагато більшими збройними силами, але в них (українців, - ред.) справи йдуть непогано. Вони тримаються", - заявив Трамп.

Він додав, що Україна має чудове озброєння, у тому числі завдяки США, і вона "справляється досить добре".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що більше ніж половина росіян хочуть, щоб війна проти України закінчилася, оскільки вони бачать, що країна-агресорка не перемагає на полі бою.

Зазначимо, аналітик Яніс Клюге підрахував, що воєнні витрати Кремля за перший квартал 2026 року побили новий рекорд. Зокрема, вони зросли на третину порівняно з 2025 роком і сягнули 5,91 трильйона рублів або 83,2 мільярда доларів.