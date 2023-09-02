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Платить за свет можно меньше. Как перейти на более дешевый тариф

Суббота 02 сентября 2023 10:02
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Платить за свет можно меньше. Как перейти на более дешевый тариф Как платить меньше за электроэнергию (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Потребители могут платить за электроэнергию меньше. Для этого необходимо перейти на двухзонный или трехзонный тариф.

О том, как это можно сделать и какая будет экономия, читайте в материале ниже.

Как выбрать более выгодный тариф

Потребители могут самостоятельно решить, на какой тариф перейти - двухзонный или трехзонный. Тогда будут платить за электроэнергию в зависимости от времени потребления. Самый выгодный тариф при пользовании светом ночью.

Двухзонные тарифы предполагают, что:

  • с 23:00 до 7:00 - стоимость составляет 1,32 грн за кВт/ч (50% от полного тарифа)
  • с 7:00 до 23:00 - 2,64 гривны за кВт/ч (полный тариф)

Трехзонные тарифы предполагают, что:

  • с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 - 3,96 гривны за кВт/ч (150% от полного тарифа)
  • с 7:00 до 8:00 и с 11:00 до 20:00 - 2,64 гривны за кВт/ч (полный тариф)
  • с 23:00 до 7:00 - 1,06 гривны за кВт/ч (40% от полного тарифа)

Платить за свет можно меньше. Как перейти на более дешевый тариф

Как перейти на более дешевый тариф

Для того чтобы перейти на другой тариф, нужно иметь специальный счетчик. Купить его можно самостоятельно, или у оператора сетей. Цены на такие приборы колеблются от 1,5 до 3 тыс. грн.

Перед покупкой стоит уточнить у компании, какая модель счетчика вам подойдет. Окупится такое устройство примерно за полгода - год, в зависимости от того, сколько семья использует электроэнергии.

Какой алгоритм действий потребителя:

  • подать заявление об изменении тарифа (для этого нужно паспорт, ИНН и действующий договор на поставку электроэнергии)
  • купить специальный счетчик
  • оплатить установку нового счетчика
  • вызвать мастера для установки счетчика

После всех этапов потребителю нужно пользоваться в определенное время приборами, которые много употребляют свет - бойлер, стиральная машинка, посудомойка и т. д. Это поможет ежемесячно экономить от 300 грн.

Платить за свет можно меньше. Как перейти на более дешевый тариф

Цены на многофазные счетчики колеблются в пределах 1,5-3 тыс. грн (скриншот)

Раньше мы писали о том, как получать бонусы за оплату коммунальных.

Читайте также о том, какие утверждения о платежках за свет являются мифами.

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Электроэнергия Тарифы на ЖКХ