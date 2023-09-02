Платить за свет можно меньше. Как перейти на более дешевый тариф
Потребители могут платить за электроэнергию меньше. Для этого необходимо перейти на двухзонный или трехзонный тариф.
О том, как это можно сделать и какая будет экономия, читайте в материале ниже.
Как выбрать более выгодный тариф
Потребители могут самостоятельно решить, на какой тариф перейти - двухзонный или трехзонный. Тогда будут платить за электроэнергию в зависимости от времени потребления. Самый выгодный тариф при пользовании светом ночью.
Двухзонные тарифы предполагают, что:
- с 23:00 до 7:00 - стоимость составляет 1,32 грн за кВт/ч (50% от полного тарифа)
- с 7:00 до 23:00 - 2,64 гривны за кВт/ч (полный тариф)
Трехзонные тарифы предполагают, что:
- с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 - 3,96 гривны за кВт/ч (150% от полного тарифа)
- с 7:00 до 8:00 и с 11:00 до 20:00 - 2,64 гривны за кВт/ч (полный тариф)
- с 23:00 до 7:00 - 1,06 гривны за кВт/ч (40% от полного тарифа)
Как перейти на более дешевый тариф
Для того чтобы перейти на другой тариф, нужно иметь специальный счетчик. Купить его можно самостоятельно, или у оператора сетей. Цены на такие приборы колеблются от 1,5 до 3 тыс. грн.
Перед покупкой стоит уточнить у компании, какая модель счетчика вам подойдет. Окупится такое устройство примерно за полгода - год, в зависимости от того, сколько семья использует электроэнергии.
Какой алгоритм действий потребителя:
- подать заявление об изменении тарифа (для этого нужно паспорт, ИНН и действующий договор на поставку электроэнергии)
- купить специальный счетчик
- оплатить установку нового счетчика
- вызвать мастера для установки счетчика
После всех этапов потребителю нужно пользоваться в определенное время приборами, которые много употребляют свет - бойлер, стиральная машинка, посудомойка и т. д. Это поможет ежемесячно экономить от 300 грн.
Цены на многофазные счетчики колеблются в пределах 1,5-3 тыс. грн (скриншот)
Раньше мы писали о том, как получать бонусы за оплату коммунальных.
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