Платить за свет можно меньше. Как перейти на более дешевый тариф

Потребители могут платить за электроэнергию меньше. Для этого необходимо перейти на двухзонный или трехзонный тариф.

О том, как это можно сделать и какая будет экономия, читайте в материале ниже.

Как выбрать более выгодный тариф

Потребители могут самостоятельно решить, на какой тариф перейти - двухзонный или трехзонный. Тогда будут платить за электроэнергию в зависимости от времени потребления. Самый выгодный тариф при пользовании светом ночью.

Двухзонные тарифы предполагают, что:

с 23:00 до 7:00 - стоимость составляет 1,32 грн за кВт/ч (50% от полного тарифа)

с 7:00 до 23:00 - 2,64 гривны за кВт/ч (полный тариф)

Трехзонные тарифы предполагают, что:

с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 - 3,96 гривны за кВт/ч (150% от полного тарифа)

с 7:00 до 8:00 и с 11:00 до 20:00 - 2,64 гривны за кВт/ч (полный тариф)

с 23:00 до 7:00 - 1,06 гривны за кВт/ч (40% от полного тарифа)

Как перейти на более дешевый тариф

Для того чтобы перейти на другой тариф, нужно иметь специальный счетчик. Купить его можно самостоятельно, или у оператора сетей. Цены на такие приборы колеблются от 1,5 до 3 тыс. грн.

Перед покупкой стоит уточнить у компании, какая модель счетчика вам подойдет. Окупится такое устройство примерно за полгода - год, в зависимости от того, сколько семья использует электроэнергии.

Какой алгоритм действий потребителя:

подать заявление об изменении тарифа (для этого нужно паспорт, ИНН и действующий договор на поставку электроэнергии)

купить специальный счетчик

оплатить установку нового счетчика

вызвать мастера для установки счетчика

После всех этапов потребителю нужно пользоваться в определенное время приборами, которые много употребляют свет - бойлер, стиральная машинка, посудомойка и т. д. Это поможет ежемесячно экономить от 300 грн.

Цены на многофазные счетчики колеблются в пределах 1,5-3 тыс. грн (скриншот)