После выступления в Юрмале Данилко честно высказался о Пугачевой: "Человек, которого я люблю"

Недавно Андрей Данилко в роли Верки Сердючки выступил в Юрмале, откуда со сцены поздоровался с Аллой Пугачевой. Такой жест в сети понравился далеко не всем . Тем не менее, артист высказал свое мнение о российском исполнительнице, вспомнив период их совместной работы.

Что сказал музыкант, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью для YouTube -канала "И грянул Грэм".

Что сказал Данилко

Андрей Михайлович отметил, что не видит в своем поступке никакой "сенсации", ведь просто продемонстрировал знак внимания к человеку, которого любит и уважает.

"В чем сенсация? Я поздоровался со сцены с человеком, которого я люблю. У нас был прекрасный совместный период. Мы снимались в новогоднем мюзикле "За двумя зайцами", тушили пожар, когда кулиса загорелась во время выступления в Питере. Просто загорелась кулиса", - рассказал он.

"Однажды я зашел к ней в гримерку и говорю: "Может кофе?". Она говорит: "Да, давай". Я побежал искать кофе, никого нет, захожу и говорю, что кофе нет. А она мне: "Успокойся, я уже сделала". Мы попили кофе, провели этот "Граммофон", пожар потушили. Я всегда относился к ней с человечностью. Поэтому какая здесь может сенсация быть?" - также вспомнил звезда один из случаев.

Данилко высказался о Пугачевой (скриншот)

Кроме того, исполнитель роли Верки Сердючки подчеркнул, что поддержка Пугачевой и Галкина Украины очень важна, поскольку это стало настоящим ударом по "путинской России", по его словам.

Также знаменитость вспомнил, как Алла Борисовна поддержала его после "Евровидения-2007". Напомним, там исполнитель выступал с песней "Lasha Tumbai", и его захейтили россияне, потому что услышали в строках слова "Russia Goodbye", хотя на самом деле такого там не было.

"Она сильная. С одной стороны смотришь и думаешь: "Вы ведь прекрасно жили, могли бы промолчать, сидели бы себе в замке". Но нет. Я же по себе сужу. В тот момент даже после "Евровидения-2007"... Кому я был нужен? Меня облили грязью. Я ее не просил, но она ходила по кабинетам и просила, и что-то за меня говорила", - говорит Данилко.

"Она - влиятельный человек. А потом через несколько дней Алла Борисовна приглашает меня к себе на выступление. Мы выходим, а они, вот эта вся гоп-компания, они меня принимали с испугом. Я сидел за столом и разговаривал с ними через плечо" , - также замечает он.

Алла Пугачева и Максим Галкин (Фото: instagram.com/alla_orfey)

Известный украинец добавил, что благодарен российской певице за поддержку, поэтому будет оставаться на ее стороне, чтобы там не говорили другие.

"Чтобы там не говорили, я на ее стороне. И ее поддержка Украины - это такой удар по путинской России, ее позиция. Они успокоиться не могут", - заявил звезда.