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Данилко пояснив, чому не відмовляється від російської мови: "Залишаюся при своїй позиції"

Понеділок 29 липня 2024 18:29
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Данилко пояснив, чому не відмовляється від російської мови: "Залишаюся при своїй позиції" Андрій Данилко (Фото: instagram.com/v_serduchka)
Автор: Любов Блажко

Андрій Данилко прокоментував мовне питання. Зокрема, артист відреагував на закиди на свою адресу щодо того, що продовжує використовувати російськомовний репертуар на концертах, а також переходити на російську під час спілкування з деякими артистами.

Що говорить про це виконавець ролі Вєрки Сердючки, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю зірки для YouTube-каналу LTV Ziņu dienests.

Як Данилко коментує мовне питання

Андрій Михайлович підкреслює, що для нього російська мова - суто засіб для комунікації.

"Якби не російська мова, як би я говорив із Лаймою Вайкуле? Вона не знає українську, я не знаю латиську. У мене є своє ставлення щодо цього. Коли мені заявляють, що я розмовляю мовою агресора, то я відповідаю: "А може, агресор розмовляє російською?". Мова дана для комунікації", - пояснює він.

Данилко пояснив, чому не відмовляється від російської мови: &quot;Залишаюся при своїй позиції&quot;Данилко пояснив, чому продовжує використовувати російську (скриншот)

Знаменитий українець також підкреслює, що не збирається відмовлятися від своєї позиції. Він зауважує, що люди знають його репертуар, а тому, якщо їх може щось не влаштовувати, їм не слід приходити на заходи за його участі.

"Я залишаюся при своїй позиції. Я можу в очах інших бути неправим. Ось мені кажуть: "Нас це дратує". Я розумію вас. Складний час, психіка в усіх травмована, люди дуже складно живуть, переживають роздратування. Тоді, мабуть, не приходьте на мої концерти", - каже артист.

Крім того, Данилко зазначив, що вільно володіє українською, проте питання мовного переходу - процес поступовий, а тому потрібен час.

"Я вільно розмовляю українською мовою, для мене це не проблема. На мою думку, мова - це поступовий процес, процес еволюції. Не можна сьогодні зробити дитину, а завтра бігти до пологового. Тобто має пройти якийсь час. Мені здається, новому поколінню вже легше, і вони будуть добре розмовляти та легко переходити", - ділиться він.

Наостанок музикант додав, що деякі свої пісні не збирається перекладати на українську, оскільки тоді вони втратять свій першочерговий сенс та стануть зовсім інакшими.

Тим часом Галкін заспівав українською в Юрмалі - це потрапило на відео.

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