Після важкої травми з'явився на футбольному полі. Віктор Розовий зробив символічний удар (відео)

Комік і військовослужбовець Віктор Розовий, який продовжує реабілітацію після важкого осколкового поранення, зробив перший символічний удар по м'ячу перед матчем "Рух" - "Карпати" . Боєць 3 окремої штурмової бригади ЗСУ з'явився на грі, що проходила у Львові.

Віктор Розовий здійснив перший символічний удар

Знаменитість з'явився на полі у кріслі колісному та у потрібний момент здійснив удар. Всі присутні привітали його оплесками та бурхливими емоціями.

"Віктор брав участь у боях за Київ, звільненні Херсону та битві за Бахмут. Зазнав поранення в Орлівці під Авдіївкою. Зараз проходить реабілітацію. Пишаємось, що в нас є такі вболівальники - справжні герої та патріоти України", - повідомляє пресслужба команди "Рух". Крім того, у мережі вже опублікували відповідні фото та відео.

Віктор Розовий на матчі здійснив символічний удар (фото: t.me/ruh_lviv)

Символічний удар Розового прокоментував у своїх соцмережах ведучий Слава Дьомін, який зазначив, що, хоч поки особисто і не знайомий із Віктором, але бажає йому якнайшвидшого одужання.

"Вітя, ми з тобою не знайомі, але щиро бажаю тобі одужувати", - написав шоумен.

Що відомо про травму Віктора Розового та його службу

Комік пішов на фронт добровольцем на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Він був поранений наприкінці березня під час виконання одного з бойових завдань. Перші два тижні після травми захисник перебував у важкому стані. Внаслідок поранення він частково втратив відчуття смаку і запаху.

Раніше зірка говорив, що ймовірність того, що він зможе ходити, залишається 100%, тоді як з рукою прогнози не такі позитивні, і вона повністю не відновить свої функції.

Внаслідок осколкового поранення на голові Віктора залишилася вм'ятина, і йому вже провели операцію зі встановлення титанової пластини. Розовий жартував, що шрамів не додалося, але "заліза в голові тепер стало більше".

Розовий отримав важке поранення у березні (Фото: instagram.com/viktor_rozovyi

Нагадаємо, Віктор Розовий став популярним як член команди "Загорецька Людмила Степанівна" та учасник шоу "Ігри приколів". У 2017 році у складі команди "Стоянівка" він переміг у третьому сезоні "Ліги сміху", а наступного року в Одесі став володарем Кубка цього ж проєкту.

Окрім того, Віктор разом зі Святославом Антіповим веде YouTube-канал "Kurva matj", головна тема якого - контрабандистські хіти з нецензурною лексикою та нотками гумору.

Комік перебуває у шлюбі зі своєю коханою Ольгою Мерзлікіною, з якою пішов під вінець напередодні поранення. Вона весь цей час знаходиться поруч і всіляко підтримує обранця.