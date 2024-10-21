"Карпати" мінімально перемогли "Рух" у львівському дербі в УПЛ

"Карпати" виявилися сильнішими за земляків з "Руха" у львівському протистоянні в рамках 10-го туру української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 10-й тур

"Рух" – "Карпати" – 0:1

Гол: Жан Педросо, 43

"Рух" підійшов до львівського дербі на сьомому місці в турнірній таблиці. "Карпати" відставали від земляків на чотири пункти, перебуваючи на 11-й сходинці.

Історичне протистояння суперники розпочали без розвідки, граючи на зустрічних курсах. "Карпати" діяли більш комбінаційно, роблячи ставку на техніку своїх бразильців. Більш молодий і настирний "Рух" дотримувався силової манери гри.

На 17-й хвилині виник перший більш-менш гострий епізод біля одних з воріт. "Карпатівець" Адамюк смачно приклався до м'яча метрів з 30-ти, і голкіпер господарів Ледвій не без зусиль відбив цей "постріл". А в наступній атаці Очеретько отримав м'яч у перспективній позиції на куті штрафного "Руха", пробив, але примудрився влучити у партнера по команді Бруніньо.

У господарів більш-менш непогані нагоди мали Климчук та Карабін. "Карпати" у свою чергу доволі небезпечно розігрували стандарти. Кожний кутовий чи штрафний удари в їхньому виконанні були неприємними для Ледвія. А один таки завершився голом.

Вже під завісу тайму, на 43-й хвилині, Мірошниченко виконав подачу зі штрафного і Жан Педросо у високому стрибку влучно пробив головою. Не скажеш, що гол став результатом домінування "Карпат". Але все ж таки він був логічним.

Взяття воріт додало драйву в гру, і за хвилину до кінця тайму на полі виникла масова штовханина. До вилучень справа не дійшла. Арбітр загасив цей спалах двома жовтими картками.

Одразу після перерви активніше за інерцією виглядали "Карпати", зокрема, непогану атаку організували Ігор Невес та Стеніо. Але поступово ініціатива перейшла до "Руха", якому, як не крути, треба було відіграватися. "Жовто-чорні" взяли ворота номінальних гостей у облогу і мали принаймні дві можливості забити. Спочатку Роман подав на ворота Кемкіна, м'яч, не торкнувшись нікого з гравців, влучив у дальню стійку. А потім голкіпер "зелено-білих" відбив удар Федора, але Квасниця, який добивав злету, послав м'яч набагато вище воріт.

Здобувши перемогу у дербі, "Карпати" набрали 12 очок та піднялись на 8-е місце. Тепер у таблиці УПЛ вони дихають у спину землякам з "Руха", які з 13-ти пунктами перебувають на 7-й сходинці.