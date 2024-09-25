Віктор Розовий вперше після важкого поранення розповів, що робив на фронті

Віктор Розовий, який продовжує відновлення після важкої травми голови , прокоментував свою службу. Зокрема, він вперше розповів, чим займався на фронті.

Що з цього приводу сказав зірка "Ліги сміху", пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його пост у соцмережі X (колишній Twitter).

Віктор Розовий про службу

На цю тему захисник вирішив висловитися у коментарях. Він опублікував допис, де йшлося про представників ЛГБТ та фенімізм.

"Я на війні не бачив цієї лівої х*йні", - зазначається у пості.

нова публікація Розового (Фото: x.com/victor_rozoviy)

У коментарях тим часом юзери бурхливо відреагували на такий контент з боку зірки, а також щиро не зрозуміли подібного ненависництва щодо ЛГБТ і фемінізму.

Так, у відповідь одному з користувачів Віктор пояснив, що робив на війні до поранення.

"Я воював з березня 2022 року, брав участь у другій спробі сухопутної деблокади Маріуполя, потім - звільнення Херсона, Бахмут, бої за канал - там убив першого русака. Авдіївка, Орлівка - там поранили. Але зал*па буде пи*діти, про скрєпи, ти, бля*ь, для України що зробив?" - поцікавився Віктор у свого кривдника.

Розовий про службу (Фото: x.com/victor_rozoviy)

Реакція мережі

Окрім того, чимало людей після посту Розового підкреслили, що "маленький кругозір - біда нашого часу". Ось ще деякі коментарі користувачів мережі з цього приводу:

"Маленький кругозір - біда нашого часу"

"Завдяки таким як ти ненависникам ЛҐБТ і фемінізму (який цілком може бути адекватним!) я в черговий раз переконуюсь у правильності свого рішення назавжди покинути Україну і реалізовувати свій потенціал деінде"

"Чесно, листаю профіль і вже загубився, на якому рівні іронії Віктор знаходиться"

"Статистично в суспільстві 3% гомосексуальні та 4% бісексуальні. Питання, чи з мільйонної армії ви знайомі зі всіма 100%?"

"Щось у вас що не пост, то хейт на всіх".

Розовий пішов на фронт на початку повномасштабної (Фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Нагадаємо, Віктор Розовий на початку повномасштабного російського вторгнення РФ став військовослужбовцем третьої окремої штурмової бригади ЗСУ. Важке поранення голови отримав у березні цього року, у квітні почав інтенсивне лікування та реабілітацію. Внаслідок травми знаменитість, як відомо, втратив відчуття смаку та запаху.