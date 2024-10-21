После тяжелой травмы появился на футбольном поле. Виктор Розовый сделал символический удар (видео)

Комик и военнослужащий Виктор Розовый, который продолжает реабилитацию после тяжелого осколочного ранения, совершил первый символический удар по мячу перед матчем "Рух" - "Карпаты" . Боец 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ появился на игре, которая проходила во Львове.

Виктор Розовый сделал первый символический удар

Знаменитость появился на поле в колесном кресле и в нужный момент совершил удар. Все собравшиеся встретили его аплодисментами и бурными эмоциями.

"Виктор участвовал в боях за Киев, освобождении Херсона и битве за Бахмут. Получил ранение в Орловке под Авдеевкой. Сейчас проходит реабилитацию. Гордимся, что у нас есть такие болельщики - настоящие герои и патриоты Украины", - сообщает пресс-служба команды "Рух". Кроме того, в сети уже опубликовали соответствующие фото и видео.

Виктор Розовый на матче сделал символический удар (фото: t.me/ruh_lviv)

Символический удар Розового прокомментировал в своих соцсетях ведущий Слава Демин, который отметил, что хоть пока лично и не знаком с Виктором, но желает ему скорейшего выздоровления.

"Витя, мы с тобой не знакомы, но искренне желаю тебе поправиться", - написал шоумен.

Что известно о травме Виктора Розового и его службе

Комик пошел на фронт добровольцем в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Он был ранен в конце марта во время выполнения одной из боевых задач. Первые две недели после травмы защитник находился в тяжелом состоянии. В результате ранения он частично потерял ощущение вкуса и обоняние.

Ранее звезда говорил, что вероятность того, что он сможет ходить, остается 100%, тогда как с рукой прогнозы не так положительны, и она полностью не восстановит свои функции.

В результате осколочного ранения на голове Виктора осталась вмятина, и ему уже провели операцию по установке титановой пластины. Розовый шутил, что шрамов не прибавилось, но "железа в голове теперь стало больше".

Розовый получил тяжелое ранение в марте (Фото: instagram.com/viktor_rozovyi

Напомним, Виктор Розовый стал популяреным как член команды "Загорецкая Людмила Степановна" и участник шоу "Игры приколов". В 2017 году в составе команды "Стояновка" он победил в третьем сезоне "Лиги смеха", а в следующем году в Одессе стал обладателем Кубка этого же проекта.

Кроме того, Виктор вместе со Святославом Антиповым ведет YouTube-канал "Kurva matj", главная тема которого - контрабандистские хиты с нецензурной лексикой и нотками юмора.

Комик состоит в браке со своей любимой Ольгой Мерзликиной, с которой пошел под венец накануне своего ранения. Она все это время находится рядом и всячески поддерживает избранника.