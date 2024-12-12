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Співак, який "пролетів" з Євробаченням, грубо "послав" Тіну Кароль

Четвер 12 грудня 2024 15:52
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Співак, який "пролетів" з Євробаченням, грубо "послав" Тіну Кароль Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Поліна Іваненко

Нацвідбір на Євробачення не обійшовся без скандалів. Соліст гурту "Хейтспіч" Дмитро Однороженко, чия пісня не відповідала цьогорічним правилам, емоційно висловився про конкурс.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис артиста в X (Twitter).

Співак "послав" Тіну Кароль

Так, Дмитро опублікував скріншот новини, в якій було розміщено цитату співачки, яка цього року стала продюсеркою Нацвідбору. Кароль пояснювала, чому не всі пісні потрапили до лонглиста.

"Хочу зазначити від себе, що мені було дуже прикро, адже чимало сильних пісень не потрапили до списку учасників через невідповідність правилам Нацвідбору. А саме: були видані чи виконувалися раніше, довші за три хвилини, мали частину чужих віршів або ненормативну лексику. Моя порада: якщо пісня не була опублікована раніше, будь ласка, допрацюйте її та подайте свою заявку наступного року", - розповіла Тіна.

Своєю чергою співак підкреслив слова "ненормативну лексику". А в описі до скріншота Однороженко залишив наступне: "ой та іди на**й".

Співак, який &quot;пролетів&quot; з Євробаченням, грубо &quot;послав&quot; Тіну Кароль

Допис Однороженка (скріншот)

У коментарях одразу ж почали питати, чому ж він "послав" Тіну Кароль, адже саме її цитата була у дописі. Сам артист не став детально усе пояснювати й зазначив, що у пісні його гурту не було нецензурної лексики.

Окрім цього, співак заявив, що планує зробити "огляд" на всіх учасників Нацвідбору, які потрапили до лонглиста.

Співак, який &quot;пролетів&quot; з Євробаченням, грубо &quot;послав&quot; Тіну Кароль

Дмитро Однороженка (фото: instagram.com/hatespeechmusic)

"Хайпану і днями напишу тред про всіх, хто пройшов. Мені як мінімум треба половину з них хоча б вперше послухать", - написав Однороженко.

Сама Кароль на випад від артиста поки що не відреагувала.

Нацвідбір на Євробачення - повний список учасників

Нагадаємо, імена усіх артистів, які потрапили до лонглиста, було оголошено 11 грудня. За можливість представити Україну на Євробачення будуть змагатися такі гурти й співаки:

  • BRYKULETS
  • ENLEO
  • FIЇNKA
  • Future Culture
  • GRISANA
  • KHAYAT
  • KRYLATA
  • MOLODI
  • MON FIA
  • Ranrawi
  • Starykova Hrystyna
  • TESLENKO
  • YAGODY
  • Ziferblat
  • Абіє
  • "ДК Енергетик"
  • Маша Кондратенко
  • МУАЯД
  • "Слухай Сашу"
  • Влад Шериф.

До слова, раніше учасник Нацвідбору потрапив у скандал через любов до російської музики.

Окрім цього, нещодавно "Холостяк" Терен поставив на місце людей, які пліткують про його поранення.

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