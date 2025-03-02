После скандала в Белом доме. В чем был Зеленский на встрече с Чарльзом III (фото)
Вечером воскресенья, 2 марта, президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу с королем Великобритании Чарльзом III. После недавнего скандала в Белом доме, когда выбор черного наряда главы государства вызвал возмущение у Дональда Трампа, он снова выбрал неформальный, но стильный образ на встрече с британским монархом.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на SkyNews.
Владимир Зеленский прилетел в королевскую резиденцию Сандрингем в Норфолке на вертолете.
Его лично встретил король Великобритании Чарльз III.
Зеленский и Чарльз III имели короткую беседу, сделали несколько совместных фото, после чего отправились в резиденцию.
Во время встречи глава государства был одет в черный свитер с вышитым орнаментом.
Этот выбор одежды, как и во время его визита в США, привлек внимание журналистов, поскольку президент снова отдал предпочтение неформальному наряду вместо традиционного костюма.
Чарльз III, в свою очередь, был одет в классический костюм, соответствующий королевскому этикету.
Местные жители собрались возле поместья, держа украинские флаги, чтобы поприветствовать прибытие президента Украины.
Этот визит состоялся после саммита в Лондоне, где обсуждались вопросы поддержки Украины, что подчеркивает важность международного сотрудничества для страны в это сложное время.
Напомним, 28 февраля во время своего визита в Белый дом президент Украины Владимир Зеленский привлек внимание своим выбором одежды. Он выбрал черный наряд с национальным гербом на свитшоте, отказавшись от традиционного костюма. Это решение вызвало раздражение президента США Дональда Трампа.
Во время совместной пресс-конференции журналисты спросили Зеленского о его стиле одежды и имеет ли он костюм. Президент ответил утвердительно, но отметил, что выбрал этот наряд как знак уважения к украинской культуре.
Однако этот жест не был понят всеми участниками встречи, что привело к дипломатическому недоразумению.
Вас также может заинтересовать
- Стилист сказала, почему Зеленский встретился с Трампом не в костюме
- Какими будут последствия конфликта Зеленского и Трампа
- Как за эти годы изменился стиль Зеленского