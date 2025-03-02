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Зеленський прибув на зустріч із королем Чарльзом ІІІ

Неділя 02 березня 2025 20:05
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Зеленський прибув на зустріч із королем Чарльзом ІІІ Фото: Зеленський зустрічається з королем Чарльзом у Сандрингемі (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Президент України Володимир Зеленський прибув на зустріч із королем Великої Британії Чарльзом ІІІ. Вона відбудеться у Сандрінгемському палаці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews.

За інформацією видання, близько 17:25 за місцевим часом над Сандрінгемським палацом пролетів і приземлився військовий вертоліт. На ньому, як зазначається, і прибув Зеленський.

Місцеві жителі, дехто з українськими прапорами, зібралися біля маєтку, щоб побачити прибуття Зеленського до короля.

Сандрінгемський палац

Нагадаємо, Сандрінґемський палац - це приватна садиба королівської родини Великої Британії. Він розташований біля села Сандрінгем у графстві Норфолк.

Відомо, що Сандрінгем - улюблене місце членів британської королівської родини, де вони проводять зимові канікули. У цій резиденції любила зустрічати Різдво покійна королева Єлизавета ІІ.

Зустріч Зеленського з королем

Нагадаємо, раніше у Зеленського анонсували зустріч із королем Чарльзом ІІІ Прессекретар президента України Сергій Никифоров підтвердив, що Володимир Зеленський перебуває у Лондоні й планує зустрітися не лише з прем'єром Британії Кіром Стармером, але й з королем.

Саміт європейських лідерів

Також нагадаємо, що сьогодні відбувся саміт у Лондоні, присвячений Україні. У ньому візьмуть участь лідери понад 10 держав, а також керівництво ЄС і НАТО.

Головними темами саміту стали:

зміцнення позицій України зараз - включно з постійною військовою допомогою та посиленням економічного тиску на Росію;

необхідність міцної й довгострокової угоди, яка забезпечить стійкий мир в Україні та гарантуватиме здатність країни стримувати й захищатися від можливих майбутніх нападів з боку Росії;

наступні кроки в розробці надійних гарантій безпеки.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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