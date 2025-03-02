Зеленський прибув на зустріч із королем Чарльзом ІІІ

Президент України Володимир Зеленський прибув на зустріч із королем Великої Британії Чарльзом ІІІ. Вона відбудеться у Сандрінгемському палаці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews .

За інформацією видання, близько 17:25 за місцевим часом над Сандрінгемським палацом пролетів і приземлився військовий вертоліт. На ньому, як зазначається, і прибув Зеленський.

Місцеві жителі, дехто з українськими прапорами, зібралися біля маєтку, щоб побачити прибуття Зеленського до короля.

Сандрінгемський палац

Нагадаємо, Сандрінґемський палац - це приватна садиба королівської родини Великої Британії. Він розташований біля села Сандрінгем у графстві Норфолк.

Відомо, що Сандрінгем - улюблене місце членів британської королівської родини, де вони проводять зимові канікули. У цій резиденції любила зустрічати Різдво покійна королева Єлизавета ІІ.

Зустріч Зеленського з королем

Нагадаємо, раніше у Зеленського анонсували зустріч із королем Чарльзом ІІІ Прессекретар президента України Сергій Никифоров підтвердив, що Володимир Зеленський перебуває у Лондоні й планує зустрітися не лише з прем'єром Британії Кіром Стармером, але й з королем.