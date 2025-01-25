Від ділового шику до мілітарі. Еволюція стилю Зеленського: погляд через роки

Сьогодні, 25 січня, президенту України Володимиру Зеленському виповнюється 47 років. До обрання президентом він здобув широку популярність як шоумен, комік, актор кіно, озвучування і дубляжу, кінорежисер, сценарист, продюсер кіно і телебачення, телеведучий, співак, пародист і гуморист.

До політичної кар'єри

На початкових етапах своєї кар'єри, як актор і продюсер, Зеленський часто з'являвся в неформальному одязі, що було характерно для його професії. Його стиль у цей період можна було охарактеризувати як casual: футболки, джинси, куртки та кеди. Важливо зазначити, що він завжди мав доволі молодіжний і розслаблений вигляд.

Володимир Зеленський (фото: facebook.com/zelenskyy.official)

Влітку Володимир Зеленський надавав перевагу довгим шортам і футболкам з принтами, а взимку - спортивним костюмам і пуховикам.

Повсякденні образи актора (фото: facebook.com/zelenskyy.official)

Втім, для зйомок у рекламі актор обирав стильніші луки з костюмами та цікавими акцентами.

Зеленський у рекламі (фото: facebook.com/zelenskyy.official)

Перед тим, як стати президентом України Зеленський почав демонструвати більш стримані "луки". Так, у його гардеробі з'явилися костюми та строгі гольфи-водолазки.

Володимир Зеленський під час передвиборчих перегонів (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Президентство

Після того як Зеленський став президентом України у 2019 році, його стиль змінився - став більш суворим. На офіційних заходах і в робочих ситуаціях він часто носив костюми, але його вибір, як і раніше, був досить стриманим.

Це були переважно чорні або сині костюми та білі сорочки з краватками контрастних відтінків.

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Він надавав перевагу класичним костюмам, що давало йому змогу зберігати образ "людини з народу".

У холодну пору року президента України можна було побачити в строгому чорному пальті та гольфі-водолазці такого ж відтінку.

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Під час пандемії коронавірусу президент України також носив незмінний атрибут того часу - медичну маску.

Президент України під час коронавірусу (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Урочисті заходи

У 2019 році президент разом із дружиною Оленою брали участь у церемонії інтронізації японського Імператора Нарухіто.

Тоді Зеленський став першим українським президентом, запрошеним на церемонію. Для святкового заходу він обрав традиційний фрак і білу сорочку.

Володимир Зеленський з дружиною (фото: facebook.com/zelenskyy.official)

Під час війни

Після початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року стиль глави держави помітно змінився. У першому зверненні після початку війни Зеленський був іще в традиційному костюмі, проте згодом він змінив строгий діловий стиль на мілітарі.

Володимир Зеленський у березні 2022 року (фото: president.gov.ua)

На тлі війни в Україні та його роботи в нових умовах, стиль одягу Зеленського став ще більш функціональним. Він був помічений у військовій формі, коли відвідував фронтові регіони, або в більш повсякденному і зручному одязі, придатному для робочих зустрічей і поїздок. Це відображає його прагнення бути в одному ряду з народом, а також демонструє його прагматичний підхід до одягу в умовах війни.

Стиль Зеленського змінився під час війни в Україні (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Останніми роками Зеленський часто з'являється на публіці в схожих футболках - кольору хакі або чорних з гербом чи прапором України. Президент України також шанувальник оригінальних однотонних футболок з написом "I'm Ukrainian".

Президент у своїй улюбленій футболці (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

У колекції глави держави є і світшоти з гербом та прапором.

Стиль Зеленського (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Вишиванки

Для святкових заходів президент України часто вибирає вишиванки. Але при цьому глава держави дотримується свого фірмового стилю мілітарі.

Зеленський у вишиванці кольору хакі (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Так, у серпні 2022 року Володимир Зеленський з'явився у відеозверненні до українців в оригінальній вишиванці кольору хакі, яка розірвала мережу.

Якщо придивитися уважніше до орнаменту на ній, то можна розгледіти, що замість звичних малюнків там вишиті танк, два БТРи та пара українців, які тримаються за руки. У дівчини на голові вінок, а в хлопця на грудях - український тризуб.

Зеленський у стильній вишиванці у 2022 році (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

У 2023 році в День вишиванки, який святкували 18 травня, президент одягнув особливу сорочку - з орнаментами, що символізують єдність українського і кримськотатарського народів.

Володимир Зеленський у 2023 році (фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

У 2024 році він з'явився в оригінальній вишиванці молочного кольору із зеленою вишивкою під час звернення на честь Великодня.

Зеленський в оригінальній вишиванці на Великдень (скриншот із відео)

У традиційних українських вишитих сорочках президент України та перша леді з'являлися разом для фото на честь Днів вишиванки.





Володимир та Олена Зеленські в День вишиванки 2021 року (фото: twitter.com/ZelenskyyUa)

У 2024 році подружжя обрало стильні чорно-білі вишиванки, які гармонійно доповнювали одна одну.

Вишита сорочка Володимира Зеленського була виконана з чорного льону і прикрашена білим орнаментами хреста, булави, меча, дубового листя, стилізованого герба та інших. Ці візерунки - символи сміливості, міцності, боротьби та історичного шляху України.

Олена Зеленська своєю чергою обрала білосніжну вишиту блузку з чорним орнаментом. Вона називається "Яворівський дивоцвіт", а на створення візерунка дизайнерів надихнула краса і самобутність яворівської хустки.

Подружжя Зеленських (фото: instagram.com/zelenskyy_official)