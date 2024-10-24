Після роману з українкою Шона Пенна помітили з новою пасією. Вона - молодша за його дітей (фото, відео)

З ким зустрічається актор

Так Пенна помітили в Іспанії. Він прогулювався з молодою актрисою, пара мала щасливий вигляд. Валерія пристрасно цілувала Шона, вони трималися за руки та обіймалися.

Як повідомили інсайдери, закохані проводять багато часу. Вони можуть зустрічатися вже щонайменше місяць.

Що відомо про нову дівчину Шона Пенна

Валерія Ніков з Молдови, їй близько 30 років, хоча у профілі актриси на сайті талант-агентства зазначено, що її сценічний вік - 22-27 років.

Валерія Ніков (фото: instagram.com/valerianicov)

Дівчина знімається в кіно та серіалах, проте ще не отримала ролі, яка б допомогла їй голосно про себе заявити в Голлівуді.

Анкета актриси (скриншот)

Окрім цього, Валерія працює моделлю, вона вже може похвалитися співпрацею з брендами Carolina Herrera, Maison Ola та Bonanza Paris.

Нова пасія Пенна (фото: instagram.com/valerianicov)

На своїй сторінці в Instagram Ніков практично нічого про себе не розповідає. Про роман з Пенном вона теж мовчить. Про повномасштабну війну РФ проти України актриса не висловлюється.

Особисте життя Шона Пенна

Першою дружиною актора була Мадонна. Він одружився зі співачкою у 1985 році, а вже через чотири роки вони розлучилися. Після цього Пенн крутив чимало романів.

З 1996 до 2010 рік актор перебував у другому шлюбі. Він одружився з Робін Райт, яка народила від нього сина та дочку. До речі, діти Пенна старші за його нову обраницю. Синові зірки 31 рік, а його доньці - 33.

Шон Пенн (фото: Getty Images)

Відомо, що Шон мав стосунки з актрисою Шарліз Терон, вони зустрічалися півтора року. У 2020 році режисер одружився з Лейлою Джорж. Шлюб Пенна та актриси з Австралії розпався у 2021 році, проте офіційне розлучення відбулося лише навесні 2022 року. Після цього Шон зустрічався з українкою, проте тепер зрозуміло, що той роман не призвів до чогось серйознішого.

Відомо, що артист підтримує Україну та засуджує путінську агресію. Пенн неодноразово приїжджав, у нашій країні він зняв фільм про війну. А нещодавно повідомлялося, що актор зніме ще одну стрічку. Цього разу Пенн хоче розповісти світові про загиблого пілота Джуса.