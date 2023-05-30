Шон Пенн сходив на побачення з українською актрисою: про кого йдеться (фото)
Знаменитого американського актора та режисера Шона Пенна помітили папараці разом з українською актрисою Ольгою Коротяєвою під час вечері в японському ресторані Nobu у Малібу.
Про це написали у виданні Dailymail.
Шона Пенна помітили з українською актрисою
Папараці помітили знаменитого актора Шона Пенна біля ресторану Nobu у Малібу разом із гарною брюнеткою. Пара чекала на свій автомобіль, а потім актор сам сів за кермо і вони разом поїхали.
Виявилося, що супутниця Пенна – українська актриса Ольга Коротяєва. Ольга була в сріблясто-чорній сукні з довгими рукавами, а Шон був одягнений у чорний костюм із класичною білою сорочкою та чорною краваткою.
Судячи з обстановки та поведінки пари, вони мали побачення. Наразі невідомо, чи зустрічаються актори і як давно.
Тим більше, що минуло вже понад рік після розлучення Шона Пенна із 31-річною австралійською актрисою Лейлою Джордж.
Пенн та Коротяєва (фото: The Hollywood Jr)
Пенн та Коротяєва в машині (фото: The Hollywood)
Що відомо про Ольгу Коротяєву
Актриса Ольга Коротяєва народилася у Черкасах. Вона зіграла у таких фільмах як "Домоправителька", "Банківський квартал", "Агафія", "Распутін" та інші.
Ольга Коротяєва (кадр із фільму "Домоправителька")
Ольга Коротяєва (фото: kino-teatr)
Нагадаємо, минулого року Шон Пенн приїжджав до України знімати документальний фільм про війну Росії проти нашої країни.