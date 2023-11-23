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Шон Пенн у новому фільмі покаже героїчну історію українського "Привида" Джуса

Четвер 23 листопада 2023 20:34
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Шон Пенн у новому фільмі покаже героїчну історію українського "Привида" Джуса Шон Пенн зніме фільм про пілота Джуса (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Шон Пенн - відомий голлівудський актор і режисер, який вже знімав фільм про український героїзм, вирішив зняти стрічку про видатного пілота, який, на жаль, загинув.

Про те, як у Шона виникла ідея зняти такий фільм, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю матері Джуса Лілії Авер’янової для інтернет-порталу "Букви".

Шон Пенн зніме фільм про українського пілота Джуса

Як відомо, Пенн раніше вже встиг поспілкуватися з українськими військовими, політиками, журналістами та дипломатами, а також він побував у Сіверськодонецьку під час боїв за місто і побачив наші реалії на власні очі. А тепер Шон Пенн має намір зняти фільм про героїзм легендарного українського пілота.

Заради цього режисер в Києві зустрівся з мамою військового, який вже встиг згадати про свого товариша майора 40-ї тактичної бригади Джуса у присвяті до фільму "Суперсила".

"Нещодавно у Києві ми зустрічались з зірковим актором та кінопродюсером Шоном Пенном, який не тільки згадав про свого друга Джуса у присвяті до фільму "Суперсила", але і готує матеріал до документального фільму про нього", - розповідає мати героя.

Шон Пенн у новому фільмі покаже героїчну історію українського &quot;Привида&quot; Джуса

Шон Пенн зіме фільм про Джуса (фото: facebook.com/Vbtaps)

Також вона уточнила, що за життя Андрій вибудував міцні стосунки з іноземними військовими, журналістами та представниками медіа, а зараз вона підтримує ці зв’язки заради того, щоб ім’я її сина не забували, а його друзі продовжували втілювати його ідеї.

"Ми втратили багато можливостей на майбутнє, коли його не стало. Це можуть сказати тисячі людей. І тепер колегам Андрія треба вчитись насамперед його вмінню спілкуватись з медіа, комунікувати з колегами й бути цікавим багатьом у своїй справі і не тільки", - зазначила Лілія.

Сам Шон поки не оголосив цієї інформації офіційно, але згідно зі словами жінки, зустріч в Києві пройшла не дарма та історію загиблого пілота буде увіковічено назавжди.

"Андрій - він тепер завжди в небі, підтримує побратимів, які летять в бій. Його плани втілюються в численних добрих справах його друзів. І ми не дамо заглушити голос Джуса. Бо це - голос нашої майбутньої Перемоги", - підсумувала мама Джуса.

Раніше ми розповідали про те, як Шон Пенн знайшов спосіб, як його "Оскар" може допомогти України.

Також читайте матеріал про те, що оскароносний актор з Голлівуду сказав, чому захоплюється Зеленським.

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