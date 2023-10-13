Оскароносний актор з Голлівуду сказав, чому захоплюється Зеленським (відео)

Оскароносний актор Голлівуду Шон Пенн висловив своє захоплення Володимиром Зеленським в ефірі Jimmy Kimmel Live, коли розповідав про свій фільм “Суперсила”.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Daily Mail.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, за що Шон Пенн похвалив Володимира Зеленського і які якості пана Зеленського щиро захоплюють Голлівудського актора.

Шон Пенн висловив своє захоплення щирістю Зеленського

Володар премії Оскар Шон Пенн з’явився на ток-шоу ABC, щоб прорекламувати фільм "Суперсила". І саме в ефірі шоу Джиммі Кіммела актор розповів про своє ставлення до Зеленського.

Шон розповів, що вперше зустрівся з українським президентом віч-на-віч, щоб обговорити його участь у знімання, і наступного ранку почув ракети, що летіли в бік Києва.

"Тоді нам несподівано подзвонили з офісу президента, щоб він продовжив і мав намір провести першу зйомку", - розповів Шон.

Пенн додав, що вони планували безтурботно подивитися на комічного актора, який став президентом і зняти про це фільм. Але в певний момент все пішло не за сценарієм.

Під час шоу Джиммі сказав, що він чув, що Шон отримав попередження від Державного департаменту США про те, щоб вони виїжджали з України, оскільки це небезпечно. Шон сказав, що вони працювали з українською знімальною групою, яка не мала наміру залишати свою країну.

Шон Пенн розповів, що думає про Володимира Зеленського

Джиммі поділився відео з бункера, на якому Зеленський сказав, що президент Росії Володимир Путін ненавидить їх, і він не знає, чому.

"Коли він прийшов того дня, у тому відео в бункері, яке ви показали, він ніби був народжений для цієї миті. У ньому є щось неймовірно справжнє", - висловився про Зеленського Шон.

Джиммі запитав у актора, яким був Зеленський під час їхніх зустрічей.

"У будь-якого глави держави, будь-якого політика, будь-якого глави великої компанії буває момент, коли ти починаєш відчувати сценарій і гру. Я не застав жодної миті з ним, яка б не була справжньою", - сказав актор

Джиммі запитав, чи бачив Володимир Зеленський документальний фільм про нього і Шон відповів, що пан президент бачив грубу версію та пригадав, коли зайшов в його офіс, президент України дивився це о 6:30 того ранку.

Нагадаємо, що прем’єра фільму "Суперсила" відбулася в лютому на Берлінському міжнародному кінофестивалі.