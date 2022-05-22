Пирог в лаваше с курицей и грибами: готовим вкуснейшую выпечку без возни с тестом

Пирог в лаваше - отличный способ и выпечкой полакомится, и с тестом не возиться. Хрустящий лаваш сверху, начинка из курицы, грибов и заливки - все вместе образует невероятную вкуснятину.

Ингредиенты:

Лаваш - 2 листа размером 26 на 26 см

Сливочное масло - 30 г

Для начинки:

Куриное мясо - 300 г

Шампиньоны - 300 г

Лук - 30 г

Сыр - 100 г

Чеснок - 1 зубчик

Соль, черный перец - по вкусу

Для заливки:

Молоко - 200 г

Мука - 130 г

Яйцо - 2 шт.

Соль - 0,5 ч. л.

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Мускатный орех - 0,25 ч. л.

Кулинар рекомендует обязательно добавлять мускатный орех или же другую вашу любимую специю. Это нужно, чтобы убрать мучной вкус в заливке. Подойдет также мелко измельченный чеснок.

Пошаговое приготовление

Грибы, курицу и лук нарежьте кубиком.

Обжарьте лук до золотистости, грибы жарьте - 10 минут, курицу - 1 минуту.

Чеснок измельчите, сыр натрите на терке.

Смешайте грибы, лук и курицу, добавьте чеснок, соль и черный перец по вкусу, половину натертого сыра.

Для заливки смешайте все ингредиенты и хорошо перемешайте, чтобы не было комочков.

Лаваш смажьте сливочным маслом с двух сторон. Выложите в форму диаметром 22 см. Края можно обрезать ножницами по желанию.

Выложите начинку, залейте заливкой. Выпекайте 30-40 минут при температуре 180 градусов. Заливка должна полностью пропечься и затвердеть.

Готовому пирогу дайте постоять в форме 10-15 минут, украсьте зеленью и подавайте к столу.