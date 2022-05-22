ru ua
Вс, 22 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Пирог в лаваше с курицей и грибами: готовим вкуснейшую выпечку без возни с тестом

Новина українською →
Воскресенье 22 мая 2022 09:00
Пирог в лаваше с курицей и грибами: готовим вкуснейшую выпечку без возни с тестом Скриншот: Пирог в лаваше с курицей и грибами
Автор: Светлана Мащенко

Пирог в лаваше - отличный способ и выпечкой полакомится, и с тестом не возиться. Хрустящий лаваш сверху, начинка из курицы, грибов и заливки - все вместе образует невероятную вкуснятину.

Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Лаваш - 2 листа размером 26 на 26 см
  • Сливочное масло - 30 г

Для начинки:

  • Куриное мясо - 300 г
  • Шампиньоны - 300 г
  • Лук - 30 г
  • Сыр - 100 г
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Соль, черный перец - по вкусу

Для заливки:

  • Молоко - 200 г
  • Мука - 130 г
  • Яйцо - 2 шт.
  • Соль - 0,5 ч. л.
  • Разрыхлитель - 1 ч. л.
  • Мускатный орех - 0,25 ч. л.

Кулинар рекомендует обязательно добавлять мускатный орех или же другую вашу любимую специю. Это нужно, чтобы убрать мучной вкус в заливке. Подойдет также мелко измельченный чеснок.

Пошаговое приготовление

Грибы, курицу и лук нарежьте кубиком.

Обжарьте лук до золотистости, грибы жарьте - 10 минут, курицу - 1 минуту.

Чеснок измельчите, сыр натрите на терке.

Смешайте грибы, лук и курицу, добавьте чеснок, соль и черный перец по вкусу, половину натертого сыра.

Для заливки смешайте все ингредиенты и хорошо перемешайте, чтобы не было комочков.

Лаваш смажьте сливочным маслом с двух сторон. Выложите в форму диаметром 22 см. Края можно обрезать ножницами по желанию.

Выложите начинку, залейте заливкой. Выпекайте 30-40 минут при температуре 180 градусов. Заливка должна полностью пропечься и затвердеть.

Готовому пирогу дайте постоять в форме 10-15 минут, украсьте зеленью и подавайте к столу.

Ранее мы писали, как приготовить курицу, как KFC. Кулинар раскрыла секрет специального хрустящего кляра.

Также сообщалось, как приготовить ветчину из свиной рульки.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт
LITE
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество