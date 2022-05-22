Пиріг в лаваші з куркою і грибами: готуємо смачну випічку без метушні з тістом
Пиріг в лаваші - відмінний спосіб і випічкою поласувати, і з тістом не возитися. Хрусткий лаваш зверху, начинка з курки, грибів і заливки - все разом утворює неймовірну смакоту.
Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Лаваш - 2 листа розміром 26 на 26 см
- Вершкове масло - 30 г
Для начинки:
- Куряче м'ясо - 300 г
- Печериці - 300 г
- Цибуля - 30 г
- Сир - 100 г
- Часник - 1 зубчик
- Сіль, чорний перець - за смаком
Для заливки:
- Молоко - 200 г
- Борошно - 130 г
- Яйце - 2 шт.
- Сіль - 0,5 ч. л.
- Розпушувач - 1 ч. л.
- Мускатний горіх - 0,25 ч. л.
Кулінар рекомендує обов'язково додавати мускатний горіх або ж іншу вашу улюблену спецію. Це потрібно, щоб прибрати борошняний смак в заливці. Підійде також дрібно подрібнений часник.
Покрокове приготування
Гриби, курку і цибулю наріжте кубиком.
Обсмажте цибулю до золотистості, гриби смажте - 10 хвилин, курку - 1 хвилину.
Часник подрібніть, сир натріть на тертці.
Змішайте гриби, цибулю і курку, додайте часник, сіль і чорний перець за смаком, половину натертого сиру.
Для заливки змішайте всі інгредієнти і добре перемішайте, щоб не було грудочок.
Лаваш змастіть вершковим маслом з двох сторін. Викладіть у форму діаметром 22 см. Краї можна обрізати ножицями за бажанням.
Викладіть начинку, залийте заливкою. Випікайте 30-40 хвилин при температурі 180 градусів. Заливка повинна повністю пропектися і затвердіти.
Готовому пирогу дайте постояти у формі 10-15 хвилин, прикрасьте зеленню і подавайте до столу.
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