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Пиріг в лаваші з куркою і грибами: готуємо смачну випічку без метушні з тістом

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Неділя 22 травня 2022 09:00
Пиріг в лаваші з куркою і грибами: готуємо смачну випічку без метушні з тістом Скріншот: пиріг в лаваші з куркою і грибами
Автор: Світлана Мащенко

Пиріг в лаваші - відмінний спосіб і випічкою поласувати, і з тістом не возитися. Хрусткий лаваш зверху, начинка з курки, грибів і заливки - все разом утворює неймовірну смакоту.

Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Лаваш - 2 листа розміром 26 на 26 см
  • Вершкове масло - 30 г

Для начинки:

  • Куряче м'ясо - 300 г
  • Печериці - 300 г
  • Цибуля - 30 г
  • Сир - 100 г
  • Часник - 1 зубчик
  • Сіль, чорний перець - за смаком

Для заливки:

  • Молоко - 200 г
  • Борошно - 130 г
  • Яйце - 2 шт.
  • Сіль - 0,5 ч. л.
  • Розпушувач - 1 ч. л.
  • Мускатний горіх - 0,25 ч. л.

Кулінар рекомендує обов'язково додавати мускатний горіх або ж іншу вашу улюблену спецію. Це потрібно, щоб прибрати борошняний смак в заливці. Підійде також дрібно подрібнений часник.

Покрокове приготування

Гриби, курку і цибулю наріжте кубиком.

Обсмажте цибулю до золотистості, гриби смажте - 10 хвилин, курку - 1 хвилину.

Часник подрібніть, сир натріть на тертці.

Змішайте гриби, цибулю і курку, додайте часник, сіль і чорний перець за смаком, половину натертого сиру.

Для заливки змішайте всі інгредієнти і добре перемішайте, щоб не було грудочок.

Лаваш змастіть вершковим маслом з двох сторін. Викладіть у форму діаметром 22 см. Краї можна обрізати ножицями за бажанням.

Викладіть начинку, залийте заливкою. Випікайте 30-40 хвилин при температурі 180 градусів. Заливка повинна повністю пропектися і затвердіти.

Готовому пирогу дайте постояти у формі 10-15 хвилин, прикрасьте зеленню і подавайте до столу.

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