Готовим курицу как KFC, но еще вкуснее: раскрыт секрет хрустящего кляра
Рецепт курицы KFC хранится в строгом секрете, но, как оказалось особенный кляр можно сделать еще вкуснее.
Своим способом поделилась известный украинский кулинар Alina FooDee.
Ингредиенты
- Куриное филе - 500 г
- Соль - 0,5 ч.л (по вкусу)
- Сушеный чеснок - по вкусу
- Черный молотый перец - по вкусу
Для панировки:
- Мука - 6 ст. л.
- Крахмал - 2 ст. л.
- Молоко - 6 ст. л.
- Разрыхлитель - 0,5 ч. л.
- Яйцо крупное - 1 шт.
- Сіль - 1/3 ч. л.
- Сахар - 0,5 ч. л.
- Кориандр, черный молотый перец, сушеный чеснок - по 1/3 ч. л.
Пошаговое приготовление
Нарежьте куриное филе на продольные кусочки. Добавьте соль, сушеный чеснок и черный перец. Дайте промариноваться 10 минут.
Смешайте муку, крахмал, соль, сахар, кориандр, черный перец и сушеный чеснок, разрыхлитель.
Разделите смесь на 2 части. В одну часть добавьте яйцо и молоко.
Каждый кусочек куриного филе окуните в жидкий кляр, потом в муку. Старайтесь хорошо прижимать муку к кляру. Стряхните излишки муки.
Обжарьте в достаточном количестве растительного масла с обеих сторон по 3-4 минуты до румяной корочки.
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