Готовим курицу как KFC, но еще вкуснее: раскрыт секрет хрустящего кляра

Рецепт курицы KFC хранится в строгом секрете, но, как оказалось особенный кляр можно сделать еще вкуснее.

Ингредиенты

Куриное филе - 500 г

Соль - 0,5 ч.л (по вкусу)

Сушеный чеснок - по вкусу

Черный молотый перец - по вкусу

Для панировки:

Мука - 6 ст. л.

Крахмал - 2 ст. л.

Молоко - 6 ст. л.

Разрыхлитель - 0,5 ч. л.

Яйцо крупное - 1 шт.

Сіль - 1/3 ч. л.

Сахар - 0,5 ч. л.

Кориандр, черный молотый перец, сушеный чеснок - по 1/3 ч. л.

Пошаговое приготовление

Нарежьте куриное филе на продольные кусочки. Добавьте соль, сушеный чеснок и черный перец. Дайте промариноваться 10 минут.

Смешайте муку, крахмал, соль, сахар, кориандр, черный перец и сушеный чеснок, разрыхлитель.

Разделите смесь на 2 части. В одну часть добавьте яйцо и молоко.

Каждый кусочек куриного филе окуните в жидкий кляр, потом в муку. Старайтесь хорошо прижимать муку к кляру. Стряхните излишки муки.

Обжарьте в достаточном количестве растительного масла с обеих сторон по 3-4 минуты до румяной корочки.