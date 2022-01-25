Вкуснейшая ветчина из свиной рульки: готовим просто, быстро и недорого
Ветчину из свиной рульки можно смело назвать рецептом "ПДВ" - просто, дешево и вкусно. Ведь это мясо недорогое, а в итоге можно получить вкуснейшую мясную холодную закуску.
Как приготовить такую ветчину, рассказала блогер Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Свиная рулька (задняя нога) - 1 шт.
- Соль - 1 ч. л. без горки
- Черный перец - 0,5 ч. л.
- Чеснок - 5 зубчиков
Скриншот: Во такой будет наша рулька в разрезе
Пошаговое приготовление рульки
Хорошо помойте свиную рульку, вырежьте кость. Отрежьте мясо от кожи, хорошо отбейте, посолите, поперчите, добавьте чеснок.
Кожу также присолите и приперчите. Для сохранения розового цвета можно добавить одну таблетку аскорбиновой кислоты. Такой розовый цвет может получиться из-за просола в течение 1 дня.
Выложите мясо на кожу и скрутите рулет. Для фиксации можно завязать нитками. Хорошо обмотайте пищевой пленкой, зафиксируйте края, чтобы внутрь не попала вода. Оставьте мариноваться в холодильнике на один день.
Отварите в течение четырех часов, не давая воде закипеть, температура воды должна быть около 80-90 градусов.
Готовой ветчине дайте полностью остыть. Можно ее положить под гнет, чтобы придать форму прямоугольника.
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