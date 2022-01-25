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Вкуснейшая ветчина из свиной рульки: готовим просто, быстро и недорого

Новина українською →
Вторник 25 января 2022 07:30
Вкуснейшая ветчина из свиной рульки: готовим просто, быстро и недорого Скриншот: Как приготовить ветчину из свиной рульки
Автор: Светлана Мащенко

Ветчину из свиной рульки можно смело назвать рецептом "ПДВ" - просто, дешево и вкусно. Ведь это мясо недорогое, а в итоге можно получить вкуснейшую мясную холодную закуску.

Как приготовить такую ветчину, рассказала блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Свиная рулька (задняя нога) - 1 шт.
  • Соль - 1 ч. л. без горки
  • Черный перец - 0,5 ч. л.
  • Чеснок - 5 зубчиков

Вкуснейшая ветчина из свиной рульки: готовим просто, быстро и недорого

Скриншот: Во такой будет наша рулька в разрезе

Пошаговое приготовление рульки

Хорошо помойте свиную рульку, вырежьте кость. Отрежьте мясо от кожи, хорошо отбейте, посолите, поперчите, добавьте чеснок.

Кожу также присолите и приперчите. Для сохранения розового цвета можно добавить одну таблетку аскорбиновой кислоты. Такой розовый цвет может получиться из-за просола в течение 1 дня.

Выложите мясо на кожу и скрутите рулет. Для фиксации можно завязать нитками. Хорошо обмотайте пищевой пленкой, зафиксируйте края, чтобы внутрь не попала вода. Оставьте мариноваться в холодильнике на один день.

Отварите в течение четырех часов, не давая воде закипеть, температура воды должна быть около 80-90 градусов.

Готовой ветчине дайте полностью остыть. Можно ее положить под гнет, чтобы придать форму прямоугольника.

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