Пиріжки з капустою в духовці: рецепт для ледачих

Пиріжки з капустою - надзвичайно поширена випічка української кухні, яку готувати на щодень та до свят. Крім цього, пиріжки з капустою не лише смачні, а й прості в приготуванні.
Про те, як готувати пиріжки з капустою на Різдво, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Легко та Смачно".
Для того, щоб приготувати пиріжки з капустою на Різдво, знадобляться такі інгредієнти:
За цим рецептом пиріжки з капустою готують з яйцями, маслом та молоком. Втім, випічку можна зробити пісною, не використовуючи ці інгредієнти.
Якщо ж готувати пиріжки після закінчення Різдвяного посту, спершу молоко та масло потрібно злегка підігріти. Влийте молоко в велику миску, додайте дріжджі та залиште суміш на декілька хвилин до розчинення дріжджів.
Перемішайте суміш, додайте цукор та сіль, а також м'яке вершкове масло та 2 яйця. Після цього поступово всипте 500 г борошна. Якщо тісто занадто рідке, борошна можна додати.
Вимішуйте тісто протягом 10-15 хвилин, щоб воно перестало липнути до рук. Покладіть тісто в посуд, накрийте харчовою плівкою та поставте в тепле місце приблизно на годину.
Тісто для пиріжків (скриншот / Легко та Смачно)
Тим часом приготуйте начинку. Для цього цибулю потрібно почистити, нарізати на кубики та обсмажити до розм'якшення в олії.
Моркву натріть на великій тертці і додайте до цибулі. Просмажте інгредієнти протягом декількох хвилин на середньому вогні.
Нашаткуйте капусту, додайте її до моркви з цибулею і протушкуйте засмажку протягом 10 хвилин, не накриваючи пательню кришкою.
Після цього додайте томатну пасту та воду і перемішайте засмажку. Протушкуйте начинку протягом 15-20 хвилин, накривши посуд кришкою.
Готова начинка для пиріжків з капустою (скриншот / Легко та Смачно)
Розділіть тісто на шматочки по 40 г, розтягніть кожний на пласт. Потім зліпіть краї тіста і залиште його на 20 хвилин, щоб маса збільшилась в об'ємі.
Після цього розкачайте кожен шматочок на тонкий пласт тіста, викладіть начинку та защіпніть краї пиріжка. Залиште пиріжки на деко на 40 хвилин.
Як робити пиріжки з капустою (скриншот / Легко та Смачно)
Змішайте яйце з молоком та змастіть сумішшю поверхню пиріжків. Випікайте пиріжки з капустою протягом 20-25 хвилин розігрітій до 180 градусів духовці.
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