Пампухи з маком: рецепт української різдвяної випічки
Пампухи - традиційні українські булочки, які випікалися або смажилися в олії. Ці круглі пиріжки готували не лише на щодень, а й до важливих свят, зокрема, на Святвечір.
Про те, як готувати пампухи з маком на Різдво, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Пан Фартух - прості рецепти".
Що потрібно для пампухів з маком
Для того, щоб приготувати на Різдво українські пампухи з маком, необхідні ці інгредієнти:
- борошно - 550 г
- молоко - 350 мл
- яйця - 3 шт.
- масло - 50 г
- дріжджі - 12 г
- цукор - 2 ст. л.
- цукрова пудра - 2 ст. л.
- сіль - дрібка
- олія - для смаження
- мак - 400-500 г
Як готувати пампухи з маком
Для того, щоб приготувати тісто для різдвяних пампухів, налийте 250 мл молока в глибоку миску, всипте дріжджі, 1 ст. л. цукру та декілька ложок борошна. Перемішайте суміш та переставте масу на 10-15 хвилин в тепле місце. Тоді опара підросте і майбутнє тісто буде пухким.
Відділіть два жовтки, проте не виливайте білок - він ще знадобиться наприкінці приготування. Для тіста використовуються два жовтки та одне ціле яйце - до них потрібно поступово додати решту цукру і збити суміш до пухкої піни.
Обережно влийте яйця до опари, відсипте 100 г борошна з всієї маси, а решту також додайте до опари. Замішайте тісто, поступово додавши залишене борошно.
Розтопіть масло та додайте його в тісто для пампухів. Ще раз вимішайте тісто, покладіть його в миску та, накривши посуд, переставте в тепле місце на годину.
Щоб приготувати макову начинку, мак потрібно ретельно промити в каструльці, потім залити окропом так, щоб рідини було на сантиметр більше ніж маку. Поставте посуд на вогонь та виваріть мак до повного википання води.
Тоді влийте молоко і проваріть начинку протягом 3 хвилин, час від часу перемішуючи. Після цього злийте молоко, перекладіть мак у чашу блендера або ступку, всипте 1 ст. л. цукру та перемеліть. Додайте до макової начинки 1 білок та ретельно перемішайте масу.
Щоб зробити пампухи, розділіть тісто на однакові за розміром кульки, які потрібно розкачати на коржики.
Як готувати пампухи (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)
Викладіть в центр кожного коржика чайну ложку макової начинки, зліпіть краї тіста та покачайте пиріжок в руках, щоб пампух був круглим. Розігрійте в каструлі олію - її потрібно стільки, щоб пампухи були повністю занурені в рідину.
Обсмажте пампухи з маком до рум'яної скоринки з кожного боку. Щоб прибрати олію, викладіть пампухи на серветку, потім перекладіть на тарілку та присипте цукровою пудрою.
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