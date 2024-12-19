Пирожки с капустой в духовке: рецепт для ленивых

Что нужно для пирожков с капустой

Для того чтобы приготовить пирожки с капустой на Рождество, понадобятся такие ингредиенты:

молоко - 200 г и 3 ст. л.

вода - 100 мл

мука - 500-550 г

яйца - 3 шт.

капуста - 500 г

морковь (средняя) - 1 шт.

лук (средний) - 1 шт.

дрожжи (свежие) - 30 г

томатная паста - 2 ст. л.

сливочное масло (жирность 73-82%) - 60 г

сахар - 60 г

соль - 2 ч. л.

растительное масло - для жарки

Как готовить пирожки с капустой

По этому рецепту пирожки с капустой готовят с яйцами, маслом и молоком. Впрочем, выпечку можно сделать постной, не используя эти ингредиенты.

Если же готовить пирожки после окончания Рождественского поста, сначала молоко и масло нужно слегка подогреть. Влейте молоко в большую миску, добавьте дрожжи и оставьте смесь на несколько минут до растворения дрожжей.

Перемешайте смесь, добавьте сахар и соль, а также мягкое сливочное масло и 2 яйца. После этого постепенно всыпьте 500 г муки. Если тесто слишком жидкое, муки можно добавить.

Вымешивайте тесто в течение 10-15 минут, чтобы оно перестало липнуть к рукам. Положите тесто в посуду, накройте пищевой пленкой и поставьте в теплое место примерно на час.

Тесто для пирожков (скриншот / Легко та Смачно)

Тем временем приготовьте начинку. Для этого лук нужно почистить, нарезать на кубики и обжарить до размягчения в растительном масле.

Морковь натрите на крупной терке и добавьте к луку. Прожарьте ингредиенты в течение нескольких минут на среднем огне.

Нашинкуйте капусту, добавьте ее к моркови с луком и протушите зажарку в течение 10 минут, не накрывая сковороду крышкой.

После этого добавьте томатную пасту и воду и перемешайте зажарку. Протушите начинку в течение 15-20 минут, накрыв посуду крышкой.

Готовая начинка для пирожков с капустой (скриншот / Легко та Смачно)

Разделите тесто на кусочки по 40 г, растяните каждый на пласт. Затем слепите края теста и оставьте его на 20 минут, чтобы масса увеличилась в объеме.

После этого раскатайте каждый кусочек на тонкий пласт теста, выложите начинку и защипните края пирожка. Оставьте пирожки на противень на 40 минут.

Как делать пирожки с капустой (скриншот / Легко та Смачно)

Смешайте яйцо с молоком и смажьте смесью поверхность пирожков. Выпекайте пирожки с капустой в течение 20-25 минут в разогретой до 180 градусов духовке.