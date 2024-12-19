Пирожки с капустой в духовке: рецепт для ленивых

Пирожки с капустой - чрезвычайно распространенная выпечка украинской кухни, которую готовят на каждый день и к праздникам. Кроме этого, пирожки с капустой не только вкусные, но и простые в приготовлении.
О том, как готовить пирожки с капустой на Рождество, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Легко та Смачно".
Для того чтобы приготовить пирожки с капустой на Рождество, понадобятся такие ингредиенты:
По этому рецепту пирожки с капустой готовят с яйцами, маслом и молоком. Впрочем, выпечку можно сделать постной, не используя эти ингредиенты.
Если же готовить пирожки после окончания Рождественского поста, сначала молоко и масло нужно слегка подогреть. Влейте молоко в большую миску, добавьте дрожжи и оставьте смесь на несколько минут до растворения дрожжей.
Перемешайте смесь, добавьте сахар и соль, а также мягкое сливочное масло и 2 яйца. После этого постепенно всыпьте 500 г муки. Если тесто слишком жидкое, муки можно добавить.
Вымешивайте тесто в течение 10-15 минут, чтобы оно перестало липнуть к рукам. Положите тесто в посуду, накройте пищевой пленкой и поставьте в теплое место примерно на час.
Тесто для пирожков (скриншот / Легко та Смачно)
Тем временем приготовьте начинку. Для этого лук нужно почистить, нарезать на кубики и обжарить до размягчения в растительном масле.
Морковь натрите на крупной терке и добавьте к луку. Прожарьте ингредиенты в течение нескольких минут на среднем огне.
Нашинкуйте капусту, добавьте ее к моркови с луком и протушите зажарку в течение 10 минут, не накрывая сковороду крышкой.
После этого добавьте томатную пасту и воду и перемешайте зажарку. Протушите начинку в течение 15-20 минут, накрыв посуду крышкой.
Готовая начинка для пирожков с капустой (скриншот / Легко та Смачно)
Разделите тесто на кусочки по 40 г, растяните каждый на пласт. Затем слепите края теста и оставьте его на 20 минут, чтобы масса увеличилась в объеме.
После этого раскатайте каждый кусочек на тонкий пласт теста, выложите начинку и защипните края пирожка. Оставьте пирожки на противень на 40 минут.
Как делать пирожки с капустой (скриншот / Легко та Смачно)
Смешайте яйцо с молоком и смажьте смесью поверхность пирожков. Выпекайте пирожки с капустой в течение 20-25 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
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