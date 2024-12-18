Різдвяна кутя: автентичний та сучасний рецепт від Клопотенка

Кутя - традиційна ритуальна страва на Святий Вечір. Головними інгредієнтами куті є пшениця, волоські горіхи, товчений мак та родзинки. Однак смак страви можна цікаво урізноманітнити, що пропонує зробити відомий шеф-кухар.

Про те, як готувати пампухи з маком на Різдво, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал Євгена Клопотенка.

Що потрібно для куті

Для того, щоб приготувати цю пісну страву на Святвечір, знадобляться такі інгредієнти:

пшениця - 350 г

сухофрукти (яблука, груші, сливи) - 500 г

родзинки - 50 г

волоські горіхи - 50 г

запарений мак - 50 г

лимонної цедри - 1 ч. л.

лимонного соку - 2 ст. л.

розмарин - 3 гілочки

чебрець - 3 гілочки

лимон - 1/2 шт.

корінь імбиру - до смаку

мед - до смаку

курага - до смаку

Як готувати кутю за рецептом Клопотенка

Для того, щоб приготувати кутю, пшеницю необхідно ретельно промити від зайвого лушпиння. Після цього зернятка заливають холодною водою та залишають замочуватися на ніч. Це слід робити попереднього до Святвечора дня.

Наступного дня потрібно злити рідину та ще раз промити пшеницю. Потім залийте зерна пшениці чистою водою та варіть від 40 хвилин до 2 годин. Тривалість приготування залежить від бажаного результату.

Особливий смак куті допомагає створити узвар, яким заливали страву. Для його приготування потрібно ретельно промити сухофрукти, перекласти їх в каструлю та залити холодною водою.

Після того, як рідина закипить, узвар потрібно проварити ще декілька хвилин, за бажанням додавши цукор. Зніміть узвар з вогню, додайте розмарин та чебрець, а також половину лимона.

Накрийте каструлю кришкою та залиште узвар настоюватися протягом 5-10 хвилин. Тим часом розітріть мак у макітрі до виділення білої рідини. Також можна використати кавомолку або блендер. Горіхи потрібно подрібнити.

Викладіть зварену пшеницю у велику миску та залийте 3 ополоники узвару. Додайте до куті мак, мед та горіхи, після чого залиште страву на годину для поєднання смаків.

Натріть невелику кількість імбиру - він зробить смак страви більш свіжим. Додайте до куті родзинки, за бажанням відмочивши їх в узварі, а також курагу. Наприкінці приготування додайте в кутю лимонну цедру та лимонний сік.