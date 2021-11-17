Пик звездопада Леониды: когда смотреть и как правильно загадать желание

Звездопад Леониды представляет собой интенсивный метеорный дождь, который связан с кометой Темпеля-Туттля. При этом пик звездопада будет сегодня ночью, 17 ноября.
Об этом сообщает ТСН.
Ученые считают, что звездопад Леониды образуется из вещества, которое теряется кометой, когда она проходит возле Солнца.
Желание нужно загадывать, став лицом к востоку.
Желание необходимо продумать заранее и проговорить его несколько раз.
Во время загадывания желания сосредоточьтесь и направьте всю свою энергию на его исполнение.
Никому не рассказывайте о том, что вы пожелали.
Напомним, год Тигра 2022 подарит важные перемены трем знакам Зодиака, которых опасалась сама Ванга.
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