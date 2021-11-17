Пік зорепаду Леоніди: коли дивитися і як правильно загадати бажання

Зорепад Леоніди являє собою інтенсивний метеорний дощ, який пов'язаний з кометою Темпеля-Туттля. При цьому пік зорепаду буде сьогодні вночі, 17 листопада.
Про це повідомляє ТСН.
Вчені вважають, що зорепад Леоніди утворюється з речовини, яка втрачається кометою, коли вона проходить біля Сонця.
Бажання потрібно загадувати, ставши обличчям до сходу.
Бажання необхідно продумати заздалегідь і проговорити його кілька разів.
Під час загадування бажання зосередьтеся і направте всю свою енергію на його виконання.
Нікому не розповідайте про те, що ви побажали.
Нагадаємо, рік Тигра 2022 подарує важливі зміни трьом знакам Зодіаку, яких побоювалася сама Ванга.
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