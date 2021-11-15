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Год Тигра 2022 подарит важные перемены трем знакам Зодиака, которых опасалась сама Ванга

Новина українською →
Понедельник 15 ноября 2021 06:00
Год Тигра 2022 подарит важные перемены трем знакам Зодиака, которых опасалась сама Ванга Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на 2022 год, тотемом которого станет Черный Водяной Тигр принесет трем знакам Зодиака, которых опасалась сама Ванга, важные перемены. Кому-то из них повезет в любви, для кого-то откроются новые перспективы в бизнесе, карьере, а кому-то удастся разрулить финансовые вопросы и добиться успехов в сфере материального.

Как пишет Wday, болгарская прорицательница опасалась и недолюбливала людей, рожденных под знаком Льва, Скорпиона и Рыб.

Ванга верила, что у людей, рожденных под этими звездами, особая энергетика - смесь силы, удачи с глупостью и даже жестокостью. И никто никогда не знает, какая чаша весов в их судьбе перевесит.

Лев

Как пишет Rsute, новый, 2022-й год станет для Льва глотком свежего воздуха. Фортуна побалует вас удачами и подарками, особенно в личной сфере. А от вас требуется только одно - быть собой - то есть активным, целеустремленным, лидером по характеру.

При этом астрологи рекомендуют правильно распределять силы, следить за здоровьем, чтобы избежать выгорания.

Скорпион

Для Скорпиона год Тигра окажется очень любвеобильным, вне зависимости о того, в паре вы или одиноки. Что важно для вас - это мыслить позитивно, отгоняя от себя плохие мысли.

Астрологи уверены, что вы будете притягивать противоположный пол своей чувственной натурой. Тигр подарит Скорпиону еще больше решительности и уверенности в себе.

Рыбы

2022 год для Рыб станет периодом перемен. Могут быть переезды, новая работа или место жительства. Рекомендуется освоить хобби, которое может в перспективе стать источником дополнительного дохода.

В конце года есть риск финансовых неприятностей, поэтому астрологи не рекомендуют тратить значительные суммы, тщательно продумывая покупки, особенно крупные.

Ранее таролог рассказала, что каждый знак Зодиака ждет в ноябре 2021.

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