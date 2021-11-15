Год Тигра 2022 подарит важные перемены трем знакам Зодиака, которых опасалась сама Ванга
Гороскоп на 2022 год, тотемом которого станет Черный Водяной Тигр принесет трем знакам Зодиака, которых опасалась сама Ванга, важные перемены. Кому-то из них повезет в любви, для кого-то откроются новые перспективы в бизнесе, карьере, а кому-то удастся разрулить финансовые вопросы и добиться успехов в сфере материального.
Как пишет Wday, болгарская прорицательница опасалась и недолюбливала людей, рожденных под знаком Льва, Скорпиона и Рыб.
Ванга верила, что у людей, рожденных под этими звездами, особая энергетика - смесь силы, удачи с глупостью и даже жестокостью. И никто никогда не знает, какая чаша весов в их судьбе перевесит.
Лев
Как пишет Rsute, новый, 2022-й год станет для Льва глотком свежего воздуха. Фортуна побалует вас удачами и подарками, особенно в личной сфере. А от вас требуется только одно - быть собой - то есть активным, целеустремленным, лидером по характеру.
При этом астрологи рекомендуют правильно распределять силы, следить за здоровьем, чтобы избежать выгорания.
Скорпион
Для Скорпиона год Тигра окажется очень любвеобильным, вне зависимости о того, в паре вы или одиноки. Что важно для вас - это мыслить позитивно, отгоняя от себя плохие мысли.
Астрологи уверены, что вы будете притягивать противоположный пол своей чувственной натурой. Тигр подарит Скорпиону еще больше решительности и уверенности в себе.
Рыбы
2022 год для Рыб станет периодом перемен. Могут быть переезды, новая работа или место жительства. Рекомендуется освоить хобби, которое может в перспективе стать источником дополнительного дохода.
В конце года есть риск финансовых неприятностей, поэтому астрологи не рекомендуют тратить значительные суммы, тщательно продумывая покупки, особенно крупные.
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