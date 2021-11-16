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Вторая половина ноября подарит любовь этим знакам Зодиака: в списке всего трое!

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Вторник 16 ноября 2021 05:38
Вторая половина ноября подарит любовь этим знакам Зодиака: в списке всего трое! Фото: Гороскоп любви на вторую половину ноября (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на ноябрь 2021 говорит о том, что последний месяц осени станет напряженным во всех сферах жизни. Возможны сложные ситуации, конфликты и недопонимания. И некоторых людям придется принимать важные и судьбоносные решения.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым вторая половина ноября принесет успех в романтических отношениях. Об этом информирует SlovoFraza.

Овен

Представители этого знака оказались на пороге своего личного счастья. Осталась лишь самая малость – выбрать надежного и верного спутника жизни. Особенно это касается тех, кто мечтает о счастливом браке. Планеты помогут прояснить путаницу в романтической сфере, избежать негатива и избавиться от страха.

Рак

В ближайшее время Ракам предстоит множество интересных встреч и знакомств. Перед началом отношений постарайтесь тщательно проанализировать претендента. Звезды подарят шанс оказаться в нужное время, и в нужном месте – эта ситуация откроет полосу везения в любви. Только постарайтесь не принимать желаемое за действительное.

Весы

Для вас включится настоящий зеленый свет в личной жизни. Вы можете выводить отношения на новый уровень жизни – съехаться с любимым человеком, сделать предложение, познакомиться с родителями. Планеты обещают удачу во всем. А у одиноких Весов ожидается продуктивная и романтическая неделя.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, кому ноябрьское полнолуние принесет удачу, а кому – беды.

А также рассказывали о том, что ждет все знаки Зодиака в период с 15 по 21 ноября.

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