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Пик звездопада Леониды: когда смотреть и как правильно загадать желание

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Среда 17 ноября 2021 22:25
Пик звездопада Леониды: когда смотреть и как правильно загадать желание Коллаж РБК-Украина: когда смотреть на пик звездопада Леониды
Автор: Роман Мирончук

Звездопад Леониды представляет собой интенсивный метеорный дождь, который связан с кометой Темпеля-Туттля. При этом пик звездопада будет сегодня ночью, 17 ноября.

Об этом сообщает ТСН.

Ученые считают, что звездопад Леониды образуется из вещества, которое теряется кометой, когда она проходит возле Солнца.

Как и где лучше наблюдать

  • Лучше всего смотреть за звездопадом в темном месте, где нет городского света.
  • Звездопад можно увидеть даже из окна своей квартиры, но лучше наблюдать за ним на открытой местности.
  • Достаточно просто отъехать за город и прихватить с собой плед.
  • Нужно посмотреть погоду, поскольку из-за облаков можно не увидеть метеоры.
  • Подождите, когда радиант достигнет самой высокой точки. Чем выше радиант метеорного потока находится в небе, тем больше метеоров можно увидеть.
  • Узнать, где находится радиант можно с помощью специальных приложений на телефоне или компьютере.
  • Наблюдайте за звездопадом невооруженным глазом.
  • Дайте глазам полчаса, чтобы привыкнуть к темноте.

Как правильно загадать желание

Желание нужно загадывать, став лицом к востоку.

Желание необходимо продумать заранее и проговорить его несколько раз.

Во время загадывания желания сосредоточьтесь и направьте всю свою энергию на его исполнение.

Никому не рассказывайте о том, что вы пожелали.

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