Пик звездопада Леониды: когда смотреть и как правильно загадать желание
Коллаж РБК-Украина: когда смотреть на пик звездопада Леониды
Звездопад Леониды представляет собой интенсивный метеорный дождь, который связан с кометой Темпеля-Туттля. При этом пик звездопада будет сегодня ночью, 17 ноября.
Об этом сообщает ТСН.
Ученые считают, что звездопад Леониды образуется из вещества, которое теряется кометой, когда она проходит возле Солнца.
Как и где лучше наблюдать
- Лучше всего смотреть за звездопадом в темном месте, где нет городского света.
- Звездопад можно увидеть даже из окна своей квартиры, но лучше наблюдать за ним на открытой местности.
- Достаточно просто отъехать за город и прихватить с собой плед.
- Нужно посмотреть погоду, поскольку из-за облаков можно не увидеть метеоры.
- Подождите, когда радиант достигнет самой высокой точки. Чем выше радиант метеорного потока находится в небе, тем больше метеоров можно увидеть.
- Узнать, где находится радиант можно с помощью специальных приложений на телефоне или компьютере.
- Наблюдайте за звездопадом невооруженным глазом.
- Дайте глазам полчаса, чтобы привыкнуть к темноте.
Как правильно загадать желание
Желание нужно загадывать, став лицом к востоку.
Желание необходимо продумать заранее и проговорить его несколько раз.
Во время загадывания желания сосредоточьтесь и направьте всю свою энергию на его исполнение.
Никому не рассказывайте о том, что вы пожелали.
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