Пик звездопада Леониды: когда смотреть и как правильно загадать желание

Звездопад Леониды представляет собой интенсивный метеорный дождь, который связан с кометой Темпеля-Туттля. При этом пик звездопада будет сегодня ночью, 17 ноября.

Об этом сообщает ТСН .

Ученые считают, что звездопад Леониды образуется из вещества, которое теряется кометой, когда она проходит возле Солнца.

Как и где лучше наблюдать



Лучше всего смотреть за звездопадом в темном месте, где нет городского света.

Звездопад можно увидеть даже из окна своей квартиры, но лучше наблюдать за ним на открытой местности.

Достаточно просто отъехать за город и прихватить с собой плед.

Нужно посмотреть погоду, поскольку из-за облаков можно не увидеть метеоры.

Подождите, когда радиант достигнет самой высокой точки. Чем выше радиант метеорного потока находится в небе, тем больше метеоров можно увидеть.

Узнать, где находится радиант можно с помощью специальных приложений на телефоне или компьютере.

Наблюдайте за звездопадом невооруженным глазом.

Дайте глазам полчаса, чтобы привыкнуть к темноте.

Как правильно загадать желание

Желание нужно загадывать, став лицом к востоку.

Желание необходимо продумать заранее и проговорить его несколько раз.

Во время загадывания желания сосредоточьтесь и направьте всю свою энергию на его исполнение.

Никому не рассказывайте о том, что вы пожелали.