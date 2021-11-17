Пік зорепаду Леоніди: коли дивитися і як правильно загадати бажання

Зорепад Леоніди являє собою інтенсивний метеорний дощ, який пов'язаний з кометою Темпеля-Туттля. При цьому пік зорепаду буде сьогодні вночі, 17 листопада.

Про це повідомляє ТСН .

Вчені вважають, що зорепад Леоніди утворюється з речовини, яка втрачається кометою, коли вона проходить біля Сонця.

Як і де краще спостерігати

Найкраще дивитися за зорепадом в темному місці, де немає міського світла.

Зорепад можна побачити навіть з вікна своєї квартири, але краще спостерігати за ним на відкритій місцевості.

Досить просто від'їхати за місто і прихопити з собою плед.

Потрібно подивитися погоду, оскільки через хмари можна не побачити метеори.

Зачекайте, коли радіант досягне найвищої точки. Чим вище радіант метеорного потоку знаходиться в небі, тим більше метеорів можна побачити.

Дізнатися, де знаходиться радіант можна за допомогою спеціальних додатків на телефоні або комп'ютері.

Спостерігайте за зорепадом неозброєним оком.

Дайте очам півгодини, щоб звикнути до темряви.

Як правильно загадати бажання

Бажання потрібно загадувати, ставши обличчям до сходу.

Бажання необхідно продумати заздалегідь і проговорити його кілька разів.

Під час загадування бажання зосередьтеся і направте всю свою енергію на його виконання.

Нікому не розповідайте про те, що ви побажали.