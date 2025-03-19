Під'єдналася до вищих сил: куди зникла ексучасниця "ВІА Гри" Надія Мейхер

Надія Мейхер - українська акторка, телеведуча та екссолістка українського жіночого попгурту "ВІА Гра". Роками вона сяяла на українській та російських сценах, працювала на телебаченні, знімалася у фільмах та серіалах. Проте з початком повномасштабного російського вторгнення почала триматися в тіні.

Як сьогодні живе Надія Мейхер

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" покинула сцену та обрала духовність. Співачка з минулого року взяла прізвище свого чоловіка, російського бізнесмена Михайла Уржумцева, й кардинально змінила сферу діяльності. В жовтні 2024-го вона заявила, що "під'єднується до вищих сил" і написані нею вірші є "божественним посланням".

Її сторінку в Instagram з понад 300 тисячами підписників видалили, тому згодом вона створила новий акаунт під назвою Miraculum Voce. Стиль публікацій артистки став більш філософським та духовним.

Так, тепер Надія під ім'ям Tara займається голосовими практиками, терапією голосу та екстрасенсорикою. Вона ділиться відео, де розповідає про свій "шлях душі". Також співачка бере участь у ретритах і духовних практиках.

Надія Мейхер у 2024 році (колаж: РБК-Україна)

Водночас Надія розвиває власний бренд одягу Meiher by Meiher. Вона активно демонструє предмети нової колекції. Серед пропозицій магазину: сукні, сарафани, сорочки, костюми.

Бренд одягу Мейхер (фото: instagram.com/meiherbymeiher_eu_ua)

Де живе Надія Мейхер

Артистка знаходиться за кордоном. Судячи з місця проведення фотосесій для бренду одягу, деякий час Надія перебувала в Греції. Вона й сама раніше про це розповідала підписникам. Також ходили чутки про її проживання Німеччині. Нині сторінки в соцмережах зірка веде трьома мовами: українською, російською та італійською. Таким чином, можливо, зараз вона знаходиться в Італії.

Де живе Надія Мейхер (фото: instagram.com/meiherbymeiher_eu_ua)

Мовчазна позиція щодо війни

Після початку російсько-української війни у 2014 році Мейхер заявила, що сподівається на "мирне вирішення конфлікту" і назвала росіян і українців "братніми народами". Вона неодноразово називала себе аполітичною. З початком повномасштабного вторгнення співачка змінила позицію.

Так, у перші дні Мейхер випустила відео, в якому подякувала Збройним Силам України та висловила підтримку українським фанатам. Крім того, вона почала активніше використовувати українську мову у своїх публікаціях. Втім, згодом її акаунт був видалений, а після створення нового вона більше не коментувала війну.

Як сьогодні виглядає Надія Мейхер (фото: instagram.com/meiherbymeiher_eu_ua)

Особисте життя Надії Мейхер

Співачка заміжня за російським бізнесменом Михайлом Уржумцевим, від якого має двох доньок Анну та Марію. Після початку повномасштабного вторгнення її чоловік продовжив вести бізнес у Росії та називав російську агресію "ситуацією". Також має сина Ігоря від попередніх стосунків.

Біографія Надії Мейхер

Надія Олександрівна Мейхер народилася 10 квітня 1982 року в селі Збручівка на Хмельниччині. У 4 роки переїхала з матір'ю до Волочиська. З дитинства займалася танцями та хореографією. Навчалася в Хмельницькому педагогічному училищі, де здобула освіту хореографа.

Шлях у шоубізнес почався з кастингу в гурт "ВІА Гра", який проходив під керівництвом Костянтина Меладзе. У 18 років вона стала однією з перших учасниць колективу разом з Альоною Вінницькою. Протягом своєї кар'єри Мейхер тричі залишала гурт і двічі поверталася. Після остаточного виходу вона стала наставницею нового складу "ВІА Гри" у рамках реаліті-шоу "Хочу в ВІА Гру". Була ведучою проєкту "Неймовірна правда про зірок", брала участь у "Танцях з зірками", знімалася в серіалі "Великі Вуйки" та фільмі "Скажене весілля-3".

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