Подключилась к высшим силам: куда исчезла экс-участница "ВИА Гры" Надежда Мейхер

Надежда Мейхер - украинская актриса, телеведущая и экс-солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра". Годами она сияла на украинской и российских сценах, работала на телевидении, снималась в фильмах и сериалах. Однако с началом полномасштабного российского вторжения начала держаться в тени.

Как сегодня живет Надежда Мейхер

Бывшая участница группы "ВИА Гра" покинула сцену и выбрала духовность. Певица с прошлого года взяла фамилию своего мужа, российского бизнесмена Михаила Уржумцева, и кардинально сменила сферу деятельности. В октябре 2024-го она заявила, что "подключается к высшим силам" и написанные ею стихи являются "божественным посланием".

Ее страницу в Instagram с более 300 тысячами подписчиков удалили, поэтому впоследствии она создала новый аккаунт под названием Miraculum Voce. Стиль публикаций артистки стал более философским и духовным.

Так, теперь Надежда под именем Tara занимается голосовыми практиками, терапией голоса и экстрасенсорикой. Она делится видео, где рассказывает о своем "пути души". Также певица участвует в ретритах и духовных практиках.

Надежда Мейхер в 2024 году (коллаж: РБК-Украина)

В то же время Надежда развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher. Она активно демонстрирует предметы новой коллекции. Среди предложений магазина: платья, сарафаны, рубашки, костюмы.

Бренд одежды Мейхер (фото: instagram.com/meiherbymeiher_eu_ua)

Где живет Надежда Мейхер

Артистка находится за границей. Судя по месту проведения фотосессий для бренда одежды, некоторое время Надежда находилась в Греции. Она и сама ранее об этом рассказывала подписчикам. Также ходили слухи о ее проживании Германии. Сейчас страницы в соцсетях звезда ведет на трех языках: украинском, русском и итальянском. Таким образом, возможно, сейчас она находится в Италии.

Где живет Надежда Мейхер (фото: instagram.com/meiherbymeiher_eu_ua)

Молчаливая позиция относительно войны

После начала российско-украинской войны в 2014 году Мейхер заявила, что надеется на "мирное решение конфликта" и назвала россиян и украинцев "братскими народами". Она неоднократно называла себя аполитичной. С началом полномасштабного вторжения певица изменила позицию.

Так, в первые дни Мейхер выпустила видео, в котором поблагодарила Вооруженные Силы Украины и выразила поддержку украинским фанатам. Кроме того, она начала активнее использовать украинский язык в своих публикациях. Впрочем, впоследствии ее аккаунт был удален, а после создания нового она больше не комментировала войну.

Как сегодня выглядит Надежда Мейхер (фото: instagram.com/meiherbymeiher_eu_ua)

Личная жизнь Надежды Мейхер

Певица замужем за российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым, от которого имеет двух дочерей Анну и Марию. После начала полномасштабного вторжения ее муж продолжил вести бизнес в России и называл российскую агрессию "ситуацией". Также имеет сына Игоря от предыдущих отношений.

Биография Надежды Мейхер

Надежда Александровна Мейхер родилась 10 апреля 1982 года в селе Збручевка Хмельницкой области. В 4 года переехала с матерью в Волочиск. С детства занималась танцами и хореографией. Училась в Хмельницком педагогическом училище, где получила образование хореографа.

Путь в шоубизнес начался с кастинга в группу "ВИА Гра", который проходил под руководством Константина Меладзе. В 18 лет она стала одной из первых участниц коллектива вместе с Аленой Винницкой. На протяжении своей карьеры Мейхер трижды покидала группу и дважды возвращалась. После окончательного ухода она стала наставницей нового состава "ВИА Гры" в рамках реалити-шоу "Хочу в ВИА Гру". Была ведущей проекта "Невероятная правда о звездах", участвовала в "Танцах со звездами", снималась в сериале "Великі Вуйки" и фильме "Скажене весілля-3".

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